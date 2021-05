сегодня



ANN WILSON и GOV'T MULE исполняют классику LED ZEPPELIN



Вокалистка HEART Ann Wilson присоединилась к GOV'T MULE в рамках выступления второго мая в Westville Music Bowl, New Haven, Connecticut и исполнила несколько композиций LED ZEPPELIN "Black Dog", "Immigrant Song" и "No Quarter", кавер-версию TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS "Luna" и HEART "Magic Man".











































