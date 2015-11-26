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JIMMY PAGE и ROBERT PLANT почтили память менеджера LED ZEPPELIN



Музыканты LED ZEPPELIN почтили память менеджера группы, Ричарда Коула, скончавшегося второго декабря в возрасте 75 лет. Помимо LED ZEPPELIN с 1968 по 1980, он также работал с Eric Clapton, BLACK SABBATH, Lita Ford, Ozzy Osbourne и другими.



Page: «Вчера, 2 декабря в 2.05 утра, Ричард Коул скончался после продолжительной и отважной борьбы с раком.



Мы с Ричардом прошли долгий путь, он был нанят Питером Грантом в качестве тур-менеджера THE YARDBIRDS с Китом Релфом, Jim McCarty, Chris Dreja и мной во время наших американских гастролей по андеграундным заведениям. Он был со мной в то время, когда эта группа распалась и когда я создал @ledzeppelin.



С момента репетиций в моем доме в Пэнгборне и до гастролей по США мы были свидетелями феномена, которым были LED ZEPPELIN. Он присутствовал на первых и последних концертах группы.



Он был братом и другом до конца. Прощай, мой дорогой друг. Это были особенные времена, как и ты».



Plant: «Прощай, Рикардо... к сожалению, больше никаких небылиц... храбрый до последнего».



















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