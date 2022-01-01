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Обновлённая книга о LED ZEPPELIN



Rufus Publications объявили о том, что в октябре выпустят расширенную версию книги LED ZEPPELIN "Led Zeppelin Five Glorious Nights", — новое издание будет дополнительно содержать 32 страницы и включать новые фотографии от Jill Furmanovsky, Adrian'a Boot'a и Graham'a Wiltshire'a.







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