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*Новое видео RAMMSTEIN 31
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
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Led Zeppelin

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2 май 2022 : 		 Обновлённая книга о LED ZEPPELIN

8 фев 2022 : 		 PAUL STANLEY — о том, как впервые увидел LED ZEPPELIN

1 фев 2022 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN 1977 года

31 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE не понимает, почему LED ZEPPELIN не хотят воссоединиться

10 янв 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

3 дек 2021 : 		 JIMMY PAGE и ROBERT PLANT почтили память менеджера LED ZEPPELIN

19 ноя 2021 : 		 Вышла новая книга о LED ZEPPELIN

15 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

30 окт 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

27 окт 2021 : 		 LED ZEPPELIN в ТикТок

20 окт 2021 : 		 CARMINE APPICE заявил, что Джон Бонэм из LED ZEPPELIN играл как он

12 окт 2021 : 		 YOYOKA исполняет LED ZEPPELIN

27 сен 2021 : 		 YOYOKA исполняет LED ZEPPELIN

12 сен 2021 : 		 JIMMY PAGE посетил премьеру фильма о LED ZEPPELIN

6 сен 2021 : 		 Трейлер документального фильма о LED ZEPPELIN

6 сен 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — об обвинениях в плагиате LED ZEPPELIN

3 авг 2021 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN обрёл название

22 июн 2021 : 		 Лягуха LED ZEPPELIN!

6 июн 2021 : 		 Лучший рифф у LED ZEPPELIN

4 май 2021 : 		 ANN WILSON и GOV'T MULE исполняют классику LED ZEPPELIN

18 апр 2021 : 		 Биография барабанщика LED ZEPPELIN выйдет осенью

15 апр 2021 : 		 Книга о LED ZEPPELIN выйдет осенью

4 апр 2021 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN черпал вдохновение у PINK FLOYD
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|||| сегодня

Обновлённая книга о LED ZEPPELIN



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Rufus Publications объявили о том, что в октябре выпустят расширенную версию книги LED ZEPPELIN "Led Zeppelin Five Glorious Nights", — новое издание будет дополнительно содержать 32 страницы и включать новые фотографии от Jill Furmanovsky, Adrian'a Boot'a и Graham'a Wiltshire'a.




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