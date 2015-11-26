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Led Zeppelin

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17 дек 2020 : 		 Вышел пинболл от LED ZEPPELIN

9 дек 2020 : 		 Новая книга о LED ZEPPELIN выйдет весной

30 окт 2020 : 		 «История LED ZEPPELIN»: эпизод 11

15 окт 2020 : 		 Сингл LED ZEPPELIN доступен для прослушивания

9 окт 2020 : 		 Верховный суд США отказался рассматривать дело о плагиате LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

5 окт 2020 : 		 LED ZEPPELIN отметят юбилей "III"

15 авг 2020 : 		 Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому праву о песне LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

30 июл 2020 : 		 Поедут ли LED ZEPPELIN в тур? JIMMY PAGE думает, что вряд ли

28 май 2020 : 		 Концерт LED ZEPPELIN онлайн

16 май 2020 : 		 Концертный релиз LED ZEPPELIN выйдет летом

10 мар 2020 : 		 LED ZEPPELIN выиграли дело по "Stairway To Heaven"

12 дек 2019 : 		 Машинки от LED ZEPPELIN

23 окт 2019 : 		 Новые эпизоды «Истории LED ZEPPELIN»

26 сен 2019 : 		 JIMMY PAGE рассказал, почему LED ZEPPELIN стали лучшей группой в мире

23 сен 2019 : 		 MILEY CYRUS исполнила кавер-версии песен LED ZEPPELIN, PINK FLOYD

16 сен 2019 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от LEZ ZEPPELIN

6 сен 2019 : 		 Новый эпизод «Истории LED ZEPPELIN»

22 авг 2019 : 		 Департамент юстиции встал на сторону LED ZEPPELIN в споре об авторских правах на музыку "Stairway To Heaven"

10 авг 2019 : 		 Музыканты KORN и TOOL просят пересмотра решения суда по делу о нарушении авторских прав в песне LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven"

9 авг 2019 : 		 Новый эпизод «Истории LED ZEPPELIN»

10 июл 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

6 июл 2019 : 		 JIMMY PAGE вспоминает о записи дебютного альбома LED ZEPPELIN: «Я хотел изобразить всю мощь и глубину оркестра с помощью гитарной музыки»

14 июн 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

13 июн 2019 : 		 Трейлер книги о LED ZEPPELIN

10 май 2019 : 		 Новый эпизод "History Of Led Zeppelin"

8 май 2019 : 		 В работе документальный фильм о LED ZEPPELIN
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Вышел пинболл от LED ZEPPELIN



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Stern Pinball, Inc., известный производитель автоматов для пинболла, расширил свою линейку новым экземпляром — на этот раз посвящённым творчеству LED ZEPPELIN. В нём звучат десять песен группы:

* "Good Times Bad Times"

* "Whole Lotta Love"

* "The Song Remains The Same"

* "Rock And Roll"

* "Trampled Under Foot"

* "Ramble On"

* "Kashmir"

* "Immigrant Song"

* "Black Dog"

* "Communication Breakdown"

Автомат доступен в трёх вариантах, стоимость которых следующая:

Pro Model: $US 6,199
Premium Model: $US 7,799
Limited Edition Model: $US 9,199

LED ZEPPELIN Pinball Machine Officially Announced; Complete Details Revealed





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