Вышел пинболл от LED ZEPPELIN



Stern Pinball, Inc., известный производитель автоматов для пинболла, расширил свою линейку новым экземпляром — на этот раз посвящённым творчеству LED ZEPPELIN. В нём звучат десять песен группы:



* "Good Times Bad Times"



* "Whole Lotta Love"



* "The Song Remains The Same"



* "Rock And Roll"



* "Trampled Under Foot"



* "Ramble On"



* "Kashmir"



* "Immigrant Song"



* "Black Dog"



* "Communication Breakdown"



Автомат доступен в трёх вариантах, стоимость которых следующая:



Pro Model: $US 6,199

Premium Model: $US 7,799

Limited Edition Model: $US 9,199













