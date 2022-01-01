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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
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*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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MYLES KENNEDY — о прослушивании в LED ZEPPELIN



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MYLES KENNEDY в рамках недавнего интервью рассказал о том, как пробовался в состав LED ZEPPELIN:

«Примечательно, что я познакомился с Jason'ом [Bonham'ом] во время съёмок фильма "Рок-звезда", потому что он играл в группе STEEL DRAGON в этом фильме — он был барабанщиком. И я помню, как в какой-то момент мы сидели с ним в перерыве между съёмками — не знаю, репетировали ли мы или что-то ещё — и я заговорил с ним. Мы обсудили наследие его отца и то, как я его ценю. И он был искренен... Я был по-настоящему впечатлён им и тем, как он гордится своим отцом и всем, чего он достиг. И это было очень приятно осознавать. И вот, не знаю, прошло шесть или семь лет, неважно, когда это было, я получил сообщение от Jason'а, и он спросил: "Можешь мне позвонить?" А я в то время гастролировал и тогда был в Германии: мы только отыграли на фестивале в Германии. И я подумал: "О, может быть, у него здесь есть друг, который хочет прийти на шоу, достать билеты или что-то в этом роде". И я позвонил ему. Это было ночью. И он сказал: "Слушай, я здесь, в Лондоне. Не хотел бы ты приехать на выходные? Я собирался сыграть с друзьями". А я такой: "Я в туре. Просто из любопытства, кто твои друзья?" И когда он рассказал, кто его друзья, я ответил: "Хорошо. Да, я думаю, мы сможем это устроить". [Смеётся] Так что это было великолепно. Через несколько дней я прилетел в Лондон. И они дали мне знать, какие песни нужно подготовить. Мы джемовали целый день, и я никогда этого не забуду. Всё прошло хорошо. Потом они связались со мной и спросили, не хочу ли я вернуться через несколько месяцев, и мы джемовали ещё — я думаю, ещё четыре дня или около того. О подобном можно только мечтать. Если бы кто-нибудь сказал мне в детстве, когда я слушал "In Through The Out Door" или [смеётся] любой из этих альбомов, типа: "Когда-нибудь ты будешь в комнате, джемовать эти песни с этими людьми"... Это было нечто невероятное».

Что касается его первой встречи с Jones'ом и Page'ем, то Kennedy рассказал следующее:

«Я вошёл в студию. Это была просто маленькая репетиционная студия. Но я услышал игру на пианино, и это была отличная игра. Я подумал: "Кто-то играет Билла Эванса или что-то в этом роде?" Это был отличный материал — естественный. А потом я вошёл в комнату, а там John Paul Jones играет на пианино. Он невероятно талантлив. И он был любезен и приветлив. Конечно, я очень нервничал. И тут появляется Jimmy. От него так и веет позитивом. Он вошёл в комнату, и это было похоже на то, как будто божество сошло с небес. [Смеётся]. Это было просто потрясающе.

Но был один момент, когда я немного напомнил Криса Фарли. Знаете, когда [комик] Крис Фарли берёт интервью у Пола Маккартни [на шоу "Saturday Night Live" в 1993 году] и в этот момент он как бы бьёт себя по голове: "Как я мог быть таким глупым и сказать такое?" У меня был один из таких моментов. Я пробыл в комнате несколько часов, и мы сделали небольшой перерыв. И я просто должен был сказать это, потому что я их фанат. Я просто посмотрел на них обоих, поблагодарил их и сказал: "Ребята, по сути вы создали основу для всего, что делают такие парни, как мы..." Я просто должен был это сказать. А они переглянулись. Они были очень вежливы в этом плане. Но это был один из тех случаев, когда я подумал: "Наверное, мне не следовало этого говорить". Но это было здорово».

Когда его спросили, какие песни LED ZEPPELIN он играл с Page'ем, Jones'ом и Bonham'ом, Kennedy ответил:

«Было потрясающе исполнять "No Quarter" вместе с ними. "Carouselambra", которая является песней из разряда тех, о которых не часто услышишь. Но я люблю её. И это было здорово. Было несколько забавных моментов, потому что это такое длинное звуковое путешествие. Мне это понравилось. Что ещё мы сыграли? Мы сыграли "Kashmir". Это было нечто совершенно противоположное».




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