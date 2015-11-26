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Led Zeppelin

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9 окт 2020 : 		 Верховный суд США отказался рассматривать дело о плагиате LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

5 окт 2020 : 		 LED ZEPPELIN отметят юбилей "III"

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30 июл 2020 : 		 Поедут ли LED ZEPPELIN в тур? JIMMY PAGE думает, что вряд ли

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16 май 2020 : 		 Концертный релиз LED ZEPPELIN выйдет летом

10 мар 2020 : 		 LED ZEPPELIN выиграли дело по "Stairway To Heaven"

12 дек 2019 : 		 Машинки от LED ZEPPELIN
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|||| 12 сен 2021

JIMMY PAGE посетил премьеру фильма о LED ZEPPELIN



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JIMMY PAGE поделился своими впечатлениями от премьеры "Becoming Led Zeppelin":

«Недавно я вернулся с Венецианского кинофестиваля, где состоялась мировая премьера фильма "Becoming Led Zeppelin". Вместе с Бернардом МакМахоном (режиссером), Эллисон МакГурти (продюсером фильма) и в сопровождении @scarlettzsabet нам было интересно ощутить на себе обратную связь документального фильма.

Первый прогон состоялся в 2 часа дня в субботу 4 сентября. В зале уже собралась практически полная аудитория (ограничения COVID соблюдены), прежде чем мы должны были войти, поприветствовать зрителей и поздороваться с ними. Еще до того, как было произнесено хоть слово, зрители аплодировали стоя в течение 10 минут. Перед началом просмотра зрители выразили такую любовь, что это было просто ошеломляюще. По мере просмотра фильма энтузиазм усиливался, и некоторые сцены сопровождались аплодисментами. Аудитория была реально расположена к общению, и было очень приятно наблюдать за тем, какую радость и энтузиазм вызывают мероприятие и фильм. После заключительных титров зрители поднялись на ноги и устроили нам еще одну овацию — благодарность, которую я не могу передать словами, но я ее почувствовал.

В тот вечер должен был состояться полуночный показ, и я хотел посетить и его. Мы с Бернардом представили фильм еще одной восторженной аудитории и удостоились еще одной овации. Это было так возбуждающе — чувствовать любовь, радость и предвкушение публики". Мировая пресса в течение следующих двух дней была столь же воодушевлена. У них был закрытый просмотр, поэтому вопросы были полностью связаны с документальным фильмом. Фильм явно тронул сердца как зрителей, так и критиков.

Спасибо Венецианскому кинофестивалю. Спасибо поклонникам. Спасибо вам за вашу верную поддержку на протяжении многих лет.

Сейчас мы ждем объявления об официальном релизе фильма и того дня, когда мы все сможем увидеть "Становление Led Zeppelin"».

JIMMY PAGE Says Official LED ZEPPELIN Documentary Has 'Clearly Touched The Hearts Of Both Audience And Critics Alike'








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