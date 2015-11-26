12 сен 2021



JIMMY PAGE посетил премьеру фильма о LED ZEPPELIN



JIMMY PAGE поделился своими впечатлениями от премьеры "Becoming Led Zeppelin":



«Недавно я вернулся с Венецианского кинофестиваля, где состоялась мировая премьера фильма "Becoming Led Zeppelin". Вместе с Бернардом МакМахоном (режиссером), Эллисон МакГурти (продюсером фильма) и в сопровождении @scarlettzsabet нам было интересно ощутить на себе обратную связь документального фильма.



Первый прогон состоялся в 2 часа дня в субботу 4 сентября. В зале уже собралась практически полная аудитория (ограничения COVID соблюдены), прежде чем мы должны были войти, поприветствовать зрителей и поздороваться с ними. Еще до того, как было произнесено хоть слово, зрители аплодировали стоя в течение 10 минут. Перед началом просмотра зрители выразили такую любовь, что это было просто ошеломляюще. По мере просмотра фильма энтузиазм усиливался, и некоторые сцены сопровождались аплодисментами. Аудитория была реально расположена к общению, и было очень приятно наблюдать за тем, какую радость и энтузиазм вызывают мероприятие и фильм. После заключительных титров зрители поднялись на ноги и устроили нам еще одну овацию — благодарность, которую я не могу передать словами, но я ее почувствовал.



В тот вечер должен был состояться полуночный показ, и я хотел посетить и его. Мы с Бернардом представили фильм еще одной восторженной аудитории и удостоились еще одной овации. Это было так возбуждающе — чувствовать любовь, радость и предвкушение публики". Мировая пресса в течение следующих двух дней была столь же воодушевлена. У них был закрытый просмотр, поэтому вопросы были полностью связаны с документальным фильмом. Фильм явно тронул сердца как зрителей, так и критиков.



Спасибо Венецианскому кинофестивалю. Спасибо поклонникам. Спасибо вам за вашу верную поддержку на протяжении многих лет.



Сейчас мы ждем объявления об официальном релизе фильма и того дня, когда мы все сможем увидеть "Становление Led Zeppelin"».













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