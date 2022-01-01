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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 65
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 13
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
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Led Zeppelin

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11 авг 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 июн 2022 : 		 LED ZEPPELIN поступило предложение выступить с аватарами в стиле ABBA

11 май 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Если бы LED ZEPPELIN появились сегодня, они стали бы сенсацией»

2 май 2022 : 		 Обновлённая книга о LED ZEPPELIN

8 фев 2022 : 		 PAUL STANLEY — о том, как впервые увидел LED ZEPPELIN

1 фев 2022 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN 1977 года

31 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE не понимает, почему LED ZEPPELIN не хотят воссоединиться

10 янв 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

3 дек 2021 : 		 JIMMY PAGE и ROBERT PLANT почтили память менеджера LED ZEPPELIN

19 ноя 2021 : 		 Вышла новая книга о LED ZEPPELIN

15 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

30 окт 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

27 окт 2021 : 		 LED ZEPPELIN в ТикТок

20 окт 2021 : 		 CARMINE APPICE заявил, что Джон Бонэм из LED ZEPPELIN играл как он

12 окт 2021 : 		 YOYOKA исполняет LED ZEPPELIN

27 сен 2021 : 		 YOYOKA исполняет LED ZEPPELIN

12 сен 2021 : 		 JIMMY PAGE посетил премьеру фильма о LED ZEPPELIN

6 сен 2021 : 		 Трейлер документального фильма о LED ZEPPELIN

6 сен 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — об обвинениях в плагиате LED ZEPPELIN

3 авг 2021 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN обрёл название

22 июн 2021 : 		 Лягуха LED ZEPPELIN!

6 июн 2021 : 		 Лучший рифф у LED ZEPPELIN

4 май 2021 : 		 ANN WILSON и GOV'T MULE исполняют классику LED ZEPPELIN
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Исторические хроники LED ZEPPELIN



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LED ZEPPELIN опубликовали новый эпизод сериала "The History Of Led Zeppelin", рассказывающий о старте записи альбома "Houses Of The Holy" и американском турне.

LED ZEPPELIN Release




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