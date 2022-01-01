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LED ZEPPELIN поступило предложение выступить с аватарами в стиле ABBA



К LED ZEPPELIN обращались с идеей сделать группу аватаров в стиле ABBA, рассказал гитарист Jimmy Page.



Задолго до того, как появились разговоры о концерте шведской поп-группы ABBA, рок-группу попросили сделать «что-то вроде этого», как поведал Page аудитории на фестивале Hay.



Jimmy заявил, что он и два других участника группы — Robert Plant и John Paul Jones — не смогли договориться, поэтому проект «не получил развития».



Page считает, что виртуальный тур не будет удачным для его бывшей группы YARDBIRDS, но отметил, что этот вариант может сработать для LED ZEPPELIN.



Он также положительно отозвался о выступлении голограммы Элвиса Пресли:



«Наверняка это было неплохо, но я этого не видел».



Судя по всему, виртуальное шоу ABBA найдёт положительный отклик у критиков и будет иметь коммерческий успех, что подчёркивает желание фанатов по-прежнему наслаждаться своими музыкальными героями, даже в компьютерной форме. Шоу в Лондоне будет идти семь раз в неделю до декабря, и музыкальный критик "Guardian" Алексис Петридис назвал его «поистине потрясающим... Томительное ощущение, что вы не находитесь в присутствии участников ABBA, исчезло».



Page признался, что у него неоднозначное отношение к растущему участию технологий в музыке. Музыкальные видео, по его словам, «закрыли» дорогу для широкого разнообразия музыкальных стилей, которые появлялись, побуждая группы приспосабливаться к модели, которая хорошо работала для видео.



Однако он высоко оценил то, как компьютеры позволили молодым людям создавать домашние студии для записи музыки и открыли возможности «выкладывать её в Интернет». Он рассказал о «действительно интересной» группе, которую он встретил в Брайтоне и которая добилась успеха во Вьетнаме. После того, как песню, которую они разместили в Интернете, подхватили и использовали в рекламе в Юго-Восточной Азии, эта группа приобрела популярность в этом регионе, показав, по словам Page'a, что «это действительно работает».



Хотя Page явно заинтересован в том, как технологии могут быть полезны для групп, «единение музыкантов», которое достигается во время живого выступления, очень важно, сказал он. По его словам, благодаря исполнению одних и тех же песен снова и снова он стал успешным студийным музыкантом:



«Потому что я могу спонтанно придумывать новый стиль».







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