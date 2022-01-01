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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Led Zeppelin

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16 окт 2022 : 		 Трейлер переиздания книги о LED ZEPPELIN

16 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY — о прослушивании в LED ZEPPELIN

22 авг 2022 : 		 ROBERT PLANT заявил, что у него нет стимула петь с LED ZEPPELIN

11 авг 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 июн 2022 : 		 LED ZEPPELIN поступило предложение выступить с аватарами в стиле ABBA

11 май 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Если бы LED ZEPPELIN появились сегодня, они стали бы сенсацией»

2 май 2022 : 		 Обновлённая книга о LED ZEPPELIN

8 фев 2022 : 		 PAUL STANLEY — о том, как впервые увидел LED ZEPPELIN

1 фев 2022 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN 1977 года

31 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE не понимает, почему LED ZEPPELIN не хотят воссоединиться

10 янв 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 дек 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

3 дек 2021 : 		 JIMMY PAGE и ROBERT PLANT почтили память менеджера LED ZEPPELIN

19 ноя 2021 : 		 Вышла новая книга о LED ZEPPELIN

15 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 ноя 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

30 окт 2021 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

27 окт 2021 : 		 LED ZEPPELIN в ТикТок

20 окт 2021 : 		 CARMINE APPICE заявил, что Джон Бонэм из LED ZEPPELIN играл как он

12 окт 2021 : 		 YOYOKA исполняет LED ZEPPELIN

27 сен 2021 : 		 YOYOKA исполняет LED ZEPPELIN

12 сен 2021 : 		 JIMMY PAGE посетил премьеру фильма о LED ZEPPELIN

6 сен 2021 : 		 Трейлер документального фильма о LED ZEPPELIN

6 сен 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — об обвинениях в плагиате LED ZEPPELIN

3 авг 2021 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN обрёл название
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Трейлер переиздания книги о LED ZEPPELIN



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Трейлер к обновлённой версии книги "Led Zeppelin Five Glorious Nights" доступен ниже.




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