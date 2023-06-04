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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 24
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Led Zeppelin

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10 янв 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

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|||| 4 июн 2023

Концертное видео LED ZEPPELIN



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The Ocean", ремастированное концертное видео группы LED ZEPPELIN, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в легендарном Madison Square Garden в июле 1973 года.

LED ZEPPELIN Live From Madison Square Garden;




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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4 июн 2023
В
Владимир В
Что сказать - легенды, глыбы. Таких сейчас не найти. Никто из подражателей не смог подняться до их уровня. Эх, Бонзо, как же не вовремя умер...
Like!1
5 июн 2023
Darkside.ru MemberAlias
Боги, одним словом!

просмотров: 266

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