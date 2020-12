сегодня



Новая книга о LED ZEPPELIN выйдет весной



Reel Art Press сообщили о том, что семнадцатого апреля состоится релиз новой книги о LED ZEPPELIN — "Led Zeppelin Vinyl: The Essential Collection By Ross Halfin".



«Собирать винил — это зависимость. Ничто не сравнится с прослушиванием винила и рассматриванием его обложки. Первым винилом, который я купил, был LED ZEPPELIN II — мне было только тринадцать. Теперь у меня есть как минимум сорок разных вариантов», — говорит Ross Halfin.



За 12 лет существования группа выпустила восемь студийных альбомов и ни одного сингла (в Европе), но на текущий момент на рынке существует более 1 000 вариантов синглов и 2 000 вариантов пластинок.



Детали книги:



- 300+ illustrations

- 180pp; Hardback; 300 x 300 mm / 12 x 12 in.

- ISBN: 978-1-909526-80-8







