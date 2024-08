сегодня



Юбилейное издание от MASTODON



MASTODON четвертого октября выпустят юбилейную версию альбома "Crack The Skye", которая будет содержать ремастированную версию оригинального диска, инструментальные версии всех композиций, Blu-ray с "Crack The Skye: 10th Anniversary Animations", "Crack The Skye: The Movie" и"The Making Of Crack The Skye", постер, магнитики и 12-страничный буклет размера 12" на 12".







