Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 69
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 30
*Новая песня NILE 29
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец» 19
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 69
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 30
*Новая песня NILE 29
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
[= ||| все новости группы



*

Mastodon

*



21 авг 2024 : 		 Юбилейное издание от MASTODON

8 авг 2024 : 		 MASTODON выпускают кофе

26 июл 2024 : 		 Видео полного выступления MASTODON

23 июл 2024 : 		 MASTODON работают над двумя проектами

19 июл 2024 : 		 Секретное шоу MASTODON

21 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

2 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

11 окт 2023 : 		 Гитарист MASTODON даёт совет молодым

26 сен 2023 : 		 Гитарист MASTODON: «В следующем году сядем за пластинку»

8 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

1 сен 2022 : 		 Видео полного выступления MASTODON

27 авг 2022 : 		 Документальный фильм от MASTODON

13 июл 2022 : 		 Новое видео MASTODON

4 июн 2022 : 		 Барабанщик MASTODON — о стабильности состава: «Вся сила в обнимашках»

21 мар 2022 : 		 Акустика от MASTODON

7 мар 2022 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многие из тех, кто купил билеты, не приходили на концерты»

31 янв 2022 : 		 Барабанщик MASTODON подцепил COVID-19

26 дек 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о ситуации на фестивале Astroworld

20 дек 2021 : 		 Басист MASTODON — о долголетии коллектива

14 дек 2021 : 		 Гитарист MASTODON выбрал своего «рок-бога»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист MASTODON — о туре в пандемию

25 ноя 2021 : 		 MASTODON в "Late Night With Seth Meyers"

23 ноя 2021 : 		 Барабанщик MASTODON назвал барабанщика METALLICA одним из главных вдохновителей

12 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома MASTODON

21 окт 2021 : 		 Новая песня MASTODON

20 окт 2021 : 		 Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Юбилейное издание от MASTODON



zoom
MASTODON четвертого октября выпустят юбилейную версию альбома "Crack The Skye", которая будет содержать ремастированную версию оригинального диска, инструментальные версии всех композиций, Blu-ray с "Crack The Skye: 10th Anniversary Animations", "Crack The Skye: The Movie" и"The Making Of Crack The Skye", постер, магнитики и 12-страничный буклет размера 12" на 12".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 97

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом