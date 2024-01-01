Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 28
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 25
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 15
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*Видео с выступления TIMO TOLKKI 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 28
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 25
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
[= ||| все новости группы



*

Mastodon

*



19 июл 2024 : 		 Секретное шоу MASTODON

21 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

2 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

11 окт 2023 : 		 Гитарист MASTODON даёт совет молодым

26 сен 2023 : 		 Гитарист MASTODON: «В следующем году сядем за пластинку»

8 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

1 сен 2022 : 		 Видео полного выступления MASTODON

27 авг 2022 : 		 Документальный фильм от MASTODON

13 июл 2022 : 		 Новое видео MASTODON

4 июн 2022 : 		 Барабанщик MASTODON — о стабильности состава: «Вся сила в обнимашках»

21 мар 2022 : 		 Акустика от MASTODON

7 мар 2022 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многие из тех, кто купил билеты, не приходили на концерты»

31 янв 2022 : 		 Барабанщик MASTODON подцепил COVID-19

26 дек 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о ситуации на фестивале Astroworld

20 дек 2021 : 		 Басист MASTODON — о долголетии коллектива

14 дек 2021 : 		 Гитарист MASTODON выбрал своего «рок-бога»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист MASTODON — о туре в пандемию

25 ноя 2021 : 		 MASTODON в "Late Night With Seth Meyers"

23 ноя 2021 : 		 Барабанщик MASTODON назвал барабанщика METALLICA одним из главных вдохновителей

12 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома MASTODON

21 окт 2021 : 		 Новая песня MASTODON

20 окт 2021 : 		 Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне

17 окт 2021 : 		 Басист MASTODON — о выборе синглов

1 окт 2021 : 		 Новое видео MASTODON

10 сен 2021 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2021 : 		 Барабанщик MASTODON расскажет о клоунах
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Секретное шоу MASTODON



zoom
MASTODON под именем BIG HAIRY ELEPHANT отыграли 16 июля в Star Bar, Atlanta, Georgia. Это разогрев перед туром с LAMB OF GOD, стартующим 19 июля в Техасе:

01. Blood And Thunder
02. I Am Ahab
03. Seabeast
04. Ísland
05. Megalodon
06. Naked Burn
07. Iron Tusk
08. Aqua Dementia
09. Hearts Alive
10. Joseph Merrick (live debut)
11. More Than I Could Chew
12. Circle Of Cysquatch
13. Steambreather






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 155

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом