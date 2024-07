сегодня



Секретное шоу MASTODON



MASTODON под именем BIG HAIRY ELEPHANT отыграли 16 июля в Star Bar, Atlanta, Georgia. Это разогрев перед туром с LAMB OF GOD, стартующим 19 июля в Техасе:



01. Blood And Thunder

02. I Am Ahab

03. Seabeast

04. Ísland

05. Megalodon

06. Naked Burn

07. Iron Tusk

08. Aqua Dementia

09. Hearts Alive

10. Joseph Merrick (live debut)

11. More Than I Could Chew

12. Circle Of Cysquatch

13. Steambreather











