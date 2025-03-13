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Гитарист MASTODON об уходе Brent'a Hinds'a



BILL KELLIHER в недавнем интервью с Guitar World обсудил многих удививший уход из команды Brent'a Hinds'a:



«Что могу сказать о результатах первых 25 лет работы MASTODON с Brent'ом? Это был веселый, дикий, гребаный аттракцион, это точно. Мы добились многого, чего я и представить себе не мог. Мы получали «Грэмми», гастролировали с нашими героями, такими как IRON MAIDEN, METALLICA, MOTÖRHEAD и TOOL. Я дорожу всем этим.



Как и в браке, иногда люди расходятся, и их начинают интересовать другие вещи. Мы желаем ему всего самого лучшего в осуществлении его мечты».



Говоря о музыкальной и личной химии между давними участниками MASTODON, он сказал:



«Знаете, это удивительно, что мы продержались 25 лет вчетвером. Это все равно что быть женатым на трех других чуваках, путешествовать по миру, пытаться придерживаться выбранного курса, и чтобы все были согласны. То, что нам удалось продержаться так долго, мне кажется, уже само по себе подвиг. Вы никогда не сможете заменить никого из нас, потому что мы — это сумма четырех частей. Но это не значит, что где-то там нет кого-то еще, кто может предложить что-то новое. Думаю, я просто не буду сейчас говорить ничего лишнего, понимаете? Это было трудное решение, которое нам всем пришлось принять. Просто... просто пришло время».







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