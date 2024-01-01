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MASTODON вкатываются в новый материал



Brann Dailor в новом интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом MASTODON:



«Мы много сочиняли. Мы работали перед туром '[Ashes Of] Leviathan' в Штатах и Канаде, и только сейчас возвращаемся к этому, потому что только что вернулись домой после тура. Нас не было два месяца, а потом мы полтора месяца были воинами выходного дня, выезжая на фестивали по выходным. Поэтому нельзя разделить мысли на две части и сказать: «Так, понедельник, вторник, среда, мы поработаем над новым материалом, потом отработаем сет, потом сядем на самолет и поедем играть на этот фестиваль. Потом мы вернемся». Так не бывает. Так что мы снова погружаемся в работу. На самом деле, я думаю, что в понедельник мы начнем дорабатывать тот материал, который у нас был раньше».







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