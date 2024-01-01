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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 66
*Умер Пол Ди'Анно 37
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Mastodon

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27 окт 2024 : 		 MASTODON вкатываются в новый материал

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26 июл 2024 : 		 Видео полного выступления MASTODON

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2 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

11 окт 2023 : 		 Гитарист MASTODON даёт совет молодым

26 сен 2023 : 		 Гитарист MASTODON: «В следующем году сядем за пластинку»

8 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

1 сен 2022 : 		 Видео полного выступления MASTODON

27 авг 2022 : 		 Документальный фильм от MASTODON

13 июл 2022 : 		 Новое видео MASTODON

4 июн 2022 : 		 Барабанщик MASTODON — о стабильности состава: «Вся сила в обнимашках»

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7 мар 2022 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многие из тех, кто купил билеты, не приходили на концерты»

31 янв 2022 : 		 Барабанщик MASTODON подцепил COVID-19

26 дек 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о ситуации на фестивале Astroworld

20 дек 2021 : 		 Басист MASTODON — о долголетии коллектива

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29 ноя 2021 : 		 Вокалист MASTODON — о туре в пандемию

25 ноя 2021 : 		 MASTODON в "Late Night With Seth Meyers"
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MASTODON вкатываются в новый материал



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Brann Dailor в новом интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом MASTODON:

«Мы много сочиняли. Мы работали перед туром '[Ashes Of] Leviathan' в Штатах и Канаде, и только сейчас возвращаемся к этому, потому что только что вернулись домой после тура. Нас не было два месяца, а потом мы полтора месяца были воинами выходного дня, выезжая на фестивали по выходным. Поэтому нельзя разделить мысли на две части и сказать: «Так, понедельник, вторник, среда, мы поработаем над новым материалом, потом отработаем сет, потом сядем на самолет и поедем играть на этот фестиваль. Потом мы вернемся». Так не бывает. Так что мы снова погружаемся в работу. На самом деле, я думаю, что в понедельник мы начнем дорабатывать тот материал, который у нас был раньше».




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