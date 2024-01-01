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Гитарист MASTODON: «Ой как всё дорого!»



Bill Kelliher в недавнем интервью обсудил возросшие расходы для проведения тура:



«Ну, честно говоря, это несколько разных составляющих, потому что во время COVID никто не гастролировал, многие заведения закрылись, а многие люди сменили профессию, например, техники, работавшие на группы, занялись риэлторским бизнесом или устроились на обычную работу. Все отчаянно пытались хоть как-то заработать. И это была чертова катастрофа. Итак, образовался эффект спроса и предложения, чтобы добраться до какого-то места, к примеру. Бензин, газ, когда цена на него растет... Люди не могут заправиться, стоят очереди, цена растёт, это всё простая экономика. А в гастролях всё зависит от транспорта, особенно наша группа. Нам пришлось отказаться от нескольких туров в Европе только потому, что нам светило лишь просто отбить на них расходы. И на это есть несколько причин, потому что, с одной стороны, сейчас у нас самое масштабное в карьере шоу, и это здорово. Но пытаться реализовать его в Европе гораздо сложнее. Во-первых, бензин там намного дороже. Грузовики меньше размерами, так что в Европе нам приходится задействовать еще несколько дополнительных машин, вдвое больше, чем здесь, в США. И водителей трудно найти. Brexit уже случился, и в итоге... Обычно мы арендуем транспорт в Великобритании, и было много случаев, когда мы могли найти машины, но у нас не было водителей, или наоборот - много водителей, но нет машин. Потому что все музыканты вернулись в тур, пытаясь наверстать упущенное во время COVID, и это продолжается до сих пор. Хотя последнее турне по США, которое мы провели с LAMB OF GOD, имело огромный успех - оно было великолепным - лучшим за всю историю. Но мы не можем устроить такую грандиозную постановку, как в Штатах, приехать в Европу и не повторить то же самое. Если ты приедешь в Европу с одним задником, тогда сможешь заработать немного денег, но если ты привезешь лазеры, видеостену, всю свою команду и техников, огонь и всё остальное, то финансово вылетишь в трубу. И зрители ещё будут спрашивать: «О, какого хрена? Почему у нас нет такого шоу, как в Америке?». И они не поймут того, что я вам только что сказал... Мы не можем позволить себе поехать в Европу на месяц и не заработать на этом денег, просто чтобы играть концерты. Все остальные получают деньги. Группе платят в последнюю очередь.



По-моему, два года назад, в августе, мы ездили в Японию, и мы едва ли туда скоро доберемся вновь, просто из-за экономических и финансовых проблем. И Япония очень... города разбросаны в плане расстояний, и иногда трудно маневрировать с точки зрения логистики, даже несмотря на то, что там собираются отличные зрители. Каждый раз, когда мы приезжаем туда, они такие щепетильные. Если вы одолжите усилители или возьмете их напрокат, наймете местных профессионалов — они потрясающие. Они уделяют внимание деталям, и они просто потрясающие. Мы приехали туда, и многие фанаты, а я немного поговорил с публикой... мы отыграли там всего на одном фестивале. Я подумал: «Почему мы не можем сыграть три или четыре концерта, пока мы здесь?». Но мы просто не можем. Разговаривая с людьми, мне говорили: «Япония только сейчас начала разрешать людям собираться в большие группы». Это было два с половиной года назад, ну да неважно.



Сейчас всё возвращается на круги своя, но всей индустрии определенно был нанесен непоправимый ущерб. Люди просто находят другие способы заработать деньги. Например, подрабатывают. Это я. Я всегда был авантюристом, даже до MASTODON. У меня нет высшего образования. Я никогда не брал уроки игры на гитаре. Я просто гребаный чувак с улицы. И вот, типа, как нам теперь заработать денег? Продавать всякое, подписывать всякое, играть на гитаре на сцене, продавать её впоследствии. Это то, чем сейчас зарабатывают музыканты. И многие люди не понимают этого, находясь в зале. Они подходят к стенду с мерчем и говорят: «О, их гребаные футболки стоят шестьдесят долларов. Они просто разводят нас по полной программе». Позвольте мне объяснить детали. В местах проведения концертов иногда — чаще всего — они берут от 20 до 30 процентов ваших денег за мерч, тогда как они не имеют к нему никакого отношения. И они не должны этого делать. Если вы играете с более крупной группой, такой как SLAYER, METALLICA, IRON MAIDEN, вы должны соотнести цены с их футболками. Так что есть много моментов, которые скрыты от широкой публики.



Говоря о процентах с мерча, которые промоутеры берут с артистов, он сказал:



«Это превратилось в стандартное поведение. Мы боремся с этим годами. В контрактах мы вычеркивали эту часть. Типа: «Нет, мы не будем делиться деньгами с мерча. Почему мы должны это делать?» У нас есть мерч-компания. У нас есть мерч-персонал, который ездит с нами. Они — дополнительный персонал. Они летают туда же, куда и мы, мы оплачиваем их билеты, они останавливаются в отелях, они — дополнительные рабочие, они получают суточные. В день концерта вы приходите на площадку, а площадка говорит: «Нет, у нас есть свои люди, которые продают товар». А мы: «Эй, у нас есть свой собственный терминал для приема карточек». А они нам: «Нет. Вы будете пользоваться нашим, и мы ещё будем брать с вас за это деньги». Так что тебя просто везде нае$$$ают!»







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