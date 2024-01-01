Гитарист MASTODON: «Ой как всё дорого!»

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все новости группы
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США
25 ноя 2021 :
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MASTODON в "Late Night With Seth Meyers"
23 ноя 2021 :
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Барабанщик MASTODON назвал барабанщика METALLICA одним из главных вдохновителей
12 ноя 2021 :
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Трейлер нового альбома MASTODON
21 окт 2021 :
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Новая песня MASTODON
20 окт 2021 :
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Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне
17 окт 2021 :
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Басист MASTODON — о выборе синглов
1 окт 2021 :
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Новое видео MASTODON
10 сен 2021 :
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Новое видео MASTODON
8 сен 2021 :
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Барабанщик MASTODON расскажет о клоунах
25 авг 2021 :
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Барабанщик MASTODON о Джои Джордисоне
22 июн 2021 :
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MASTODON планируют стрим
23 май 2021 :
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Новая песня MASTODON
23 апр 2021 :
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Выходят пазлы MASTODON
6 мар 2021 :
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Вокалист MASTODON: «AC/DC — это как религия»
16 фев 2021 :
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MASTODON'y уже можно
30 дек 2020 :
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Барабанщик MASTODON: «Многое будет связано с нашим менеджером»
18 дек 2020 :
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MASTODON нашли продюсера
16 ноя 2020 :
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Видео с выступления MASTODON
11 ноя 2020 :
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У MASTODON есть 30 демок
5 ноя 2020 :
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MASTODON готовы к записи
11 сен 2020 :
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Новое видео MASTODON
8 сен 2020 :
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Участники MASTODON, ROYAL THUNDER, SPIRIT ADRIFT исполняют песню ROBYN
1 сен 2020 :
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Барабанщик MASTODON раскритиковал Дональда Трампа
28 авг 2020 :
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Музыка MASTODON, LAMB OF GOD из нового фильма с Киану Ривзом
18 авг 2020 :
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Барабанщик MASTODON: «У нас полно материала»
14 авг 2020 :
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Музыка MASTODON, LAMB OF GOD и WEEZER в новом фильме с Киану Ривзом
31 июл 2020 :
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Новая песня MASTODON
30 июл 2020 :
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Компиляция MASTODON выйдет осенью
25 июл 2020 :
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BRANN DAILOR — о новом материале MASTODON
30 июн 2020 :
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Гитарист MASTODON: «Вдохновения особо нет»
30 май 2020 :
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Гитарист MASTODON: «Люди в Америке очень отупели»
27 май 2020 :
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Новая песня MASTODON будет использована в фильме
19 дек 2019 :
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MASTODON могут выпустить альбом в 2020 году
8 ноя 2019 :
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MASTODON углубляются в работу
8 май 2019 :
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MASTODON начнут работу осенью
16 апр 2019 :
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Кавер-версия LED ZEPPELIN от MASTODON
1 мар 2019 :
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MASTODON выпустят кавер-версию LED ZEPPELIN
11 фев 2019 :
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Барабанщик MASTODON о новом альбоме: «Нужно, чтобы люди по нам соскучились»
1 фев 2019 :
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Рассказ о туре MASTODON
16 янв 2019 :
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Рассказ о туре MASTODON
12 янв 2019 :
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Рассказ о туре MASTODON
8 янв 2019 :
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MASTODON записали «тяжёлую» песню
11 сен 2018 :
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MASTODON и GOJIRA почтили память Ника Джона
11 сен 2018 :
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Умер менеджер MASTODON
4 сен 2018 :
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Менеджер MASTODON борется с раком
31 авг 2018 :
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MASTODON отменили тур с DINOSAUR JR.
18 авг 2018 :
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Вокалист MASTODON продает оборудование
15 авг 2018 :
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MASTODON приступят к работе над материалом в начале года
28 апр 2018 :
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Новое видео MASTODON
2 апр 2018 :
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Барабанщик MASTODON о победе на Грэмми
1 фев 2018 :
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Вокалист MASTODON о Грэмми
29 янв 2018 :
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MASTODON взяли Грэмми
10 сен 2017 :
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MASTODON исполняют новую песню
1 сен 2017 :
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Новая песня MASTODON
28 авг 2017 :
|
Новый ЕР MASTODON выйдет осенью
26 авг 2017 :
|
Новое видео MASTODON
1 авг 2017 :
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Новое видео MASTODON
12 июл 2017 :
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Видео с выступления MASTODON
30 май 2017 :
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Гитарист MASTODON о Крисе Корнелле
24 май 2017 :
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Гитарист MASTODON сыграл свадьбу
6 май 2017 :
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Колыбельные от MASTODON
18 апр 2017 :
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Гитарист MASTODON не очень любит читать негативные комментарии о его музыке
4 апр 2017 :
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MASTODON в 'Jimmy Kimmel Live!'
20 мар 2017 :
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MASTODON представили три новые песни
17 мар 2017 :
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Новое видео MASTODON
9 мар 2017 :
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Новая песня MASTODON
3 фев 2017 :
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Новая песня MASTODON
27 янв 2017 :
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Новое видео MASTODON
27 янв 2017 :
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Новый альбом MASTODON выйдет весной
26 янв 2017 :
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Фрагмент нового трека MASTODON
23 янв 2017 :
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Тизер нового альбома MASTODON
25 ноя 2016 :
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Гитарист MASTODON сломал ногу
23 ноя 2016 :
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MASTODON завершили работу над альбомом
31 окт 2016 :
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MASTODON завершают работу над альбомом
4 окт 2016 :
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MASTODON работают с BRENDAN'ом O'BRIEN'ом
4 окт 2016 :
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MASTODON очень довольны новым материалом
30 авг 2016 :
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MASTODON начнут запись осенью
10 июн 2016 :
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Гитарист MASTODON стал эндорсером ESP
4 май 2016 :
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У MASTODON "более, чем достаточно" материала для нового альбома
12 апр 2016 :
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Гитарист MASTODON представил именную модель гитар от EPIPHONE
20 янв 2016 :
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Песня MASTODON из "Игры Престолов" выйдет на виниле
11 ноя 2015 :
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Вышел новый ЕР MASTODON
14 окт 2015 :
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Лидер MASTODON: "У моей жены рак груди"
28 сен 2015 :
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Профессиональное видео полного выступления MASTODON
21 июл 2015 :
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MASTODON отменили ряд выступлений по «личным семейным причинам»
24 июн 2015 :
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Гитарист MASTODON: «Я охренеть как ненавижу хэви-металл»
20 июн 2015 :
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Новое видео MASTODON
2 июн 2015 :
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Музыкантов MASTODON «убили» в «Игре престолов»
21 май 2015 :
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Барабанщик MASTODON: «METALLICA воплотила американскую мечту для новых металл-команд»
21 май 2015 :
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Басист MASTODON: «METALLICA была весомой причиной того, что я взял в руки бас»
11 мар 2015 :
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Новая песня MASTODON
10 мар 2015 :
|
Фрагмент нового трека MASTODON
3 мар 2015 :
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MASTODON выпустят специальный винил
3 фев 2015 :
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Альбомы MASTODON выйдут на виниле
27 янв 2015 :
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Басист MASTODON: "Мы просто сочиняем то, что нам нравится и нам нравится то, что мы сочиняем!"
19 янв 2015 :
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Вокалист MASTODON о новом материале
29 окт 2014 :
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MASTODON в "The Late Show With David Letterman"
30 сен 2014 :
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Новое видео MASTODON
17 сен 2014 :
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MASTODON в "Jimmy Kimmel Live!"
13 авг 2014 :
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За кулисами с MASTODON
30 июл 2014 :
|
Вокалист MASTODON работает над членом
27 июн 2014 :
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Рассказ о делюкс-издании нового альбома MASTODON
27 июн 2014 :
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Переиздание первого альбома MASTODON выйдет в августе
21 июн 2014 :
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Профессиональное видео с выступления MASTODON
12 июн 2014 :
|
Новое видео MASTODON
3 июн 2014 :
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Новая песня MASTODON
24 май 2014 :
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Фрагмент новой песни MASTODON
29 апр 2014 :
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Обложка и трек-лист нового альбома MASTODON
17 апр 2014 :
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Новая песня MASTODON
5 апр 2014 :
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Название нового альбома MASTODON
3 фев 2014 :
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MASTODON завершают работу над альбомом
10 янв 2014 :
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"Call Of The Mastodon" выйдет на виниле
7 дек 2013 :
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Фрагмент нового DVD MASTODON
21 ноя 2013 :
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MASTODON нашли продюсера
16 ноя 2013 :
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MASTODON запустили собственное пиво
28 окт 2013 :
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Концерт MASTODON выйдет в декабре
24 сен 2013 :
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MASTODON начнут запись в ноябре
4 июл 2013 :
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Гитарист MASTODON: "У нас готово 25-30 песен для альбома"
7 май 2013 :
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MASTODON работают над песнями к новому альбому
4 дек 2012 :
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Песня MASTODON в 'Monsters University'
1 авг 2012 :
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MASTODON и FEISTвыпустили цифровую версию сплит-сингла
16 июн 2012 :
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Качественное видео с выступления MASTODON
27 май 2012 :
|
Профессиональное видео полного концерта MASTODON
24 май 2012 :
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Профессиональное видео с выступления MASTODON
23 апр 2012 :
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Барабанщик MASTODON: «Я всегда удивляюсь, когда кто-то покупает наши записи»
22 апр 2012 :
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Песни MASTODON, FEIST доступны для прослушивания
9 апр 2012 :
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Обложка нового сингла MASTODON
3 апр 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления MASTODON
27 янв 2012 :
|
Видео с выступления MASTODON
24 янв 2012 :
|
Новое видео MASTODON
3 дек 2011 :
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MASTODON о номинации на Грэмми
24 ноя 2011 :
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Маска от MASTODON
16 ноя 2011 :
|
Рассказ о виниловом издании MASTODON
7 ноя 2011 :
|
Видео с концерта MASTODON
19 окт 2011 :
|
MASTODON в 'Later... With Jools Holland'
7 окт 2011 :
|
MASTODON в 'Late Show With David Letterman'
27 сен 2011 :
|
Новый альбом MASTODON выйдет на виниле
22 сен 2011 :
|
Новое видео MASTODON
21 сен 2011 :
|
Новый альбом MASTODON доступен для прослушивания
6 сен 2011 :
|
Новая песня MASTODON
16 авг 2011 :
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Новая песня MASTODON
6 авг 2011 :
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MASTODON сотрудничают с Total Immersion для создания дополненной реальности альбома “The Hunter”
4 авг 2011 :
|
Трек-лист нового альбома MASTODON
26 июл 2011 :
|
Детали лимитированного издания нового альбома MASTODON
25 июл 2011 :
|
Новая песня MASTODON
14 июл 2011 :
|
Трейлер нового альбома MASTODON
7 июл 2011 :
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Обложка нового альбома MASTODON
3 июл 2011 :
|
Видео с выступелния MASTODON
28 июн 2011 :
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Новое видео MASTODON
20 июн 2011 :
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Названия новых песен MASTODON
10 июн 2011 :
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Название нового альбома MASTODON
24 май 2011 :
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Название новых песен MASTODON
19 май 2011 :
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BRENT HINDS представляет WEST END MOTEL
3 мар 2011 :
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Фрагмент нового концертного релиза MASTODON
23 фев 2011 :
|
Фрагмент нового концертного релиза MASTODON
15 фев 2011 :
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Фрагмент нового концертного релиза MASTODON
6 фев 2011 :
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Концертный релиз MASTODON
25 ноя 2010 :
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Отпразднуй рождество с MASTODON
12 ноя 2010 :
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Новый бокс-сет от MASTODON
25 июн 2010 :
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Новая песня MASTODON
21 июн 2010 :
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MASTODON выпустят новый миньон
25 май 2010 :
|
MASTODON отменили летний тур
13 ноя 2009 :
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Королевское издание MASTODON
14 окт 2009 :
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MASTODON запишут концерт в Чикаго
10 июн 2009 :
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Новое видео MASTODON
2 июн 2009 :
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MASTODON о туре "Crack The Skye"
4 мар 2009 :
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В предстоящем турне MASTODON будут исполнять новый альбом целиком
28 янв 2009 :
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Обложка нового альбома MASTODON
9 окт 2008 :
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MASTODON: тяжелое ранение вдохновило вокалиста на новый альбом
21 июл 2008 :
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MASTODON опровергли слухи о новом альбоме
23 май 2008 :
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MASTODON объявили продюсера нового альбома
7 апр 2008 :
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MASTODON готовят новый альбом
3 мар 2008 :
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Песня MASTODON будет использована в компьютерной игре
26 окт 2006 :
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Видео MASTODON "Colony Of Birchmen" в сети
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сегодня
Гитарист MASTODON: «Ой как всё дорого!»
Bill Kelliher в недавнем интервью обсудил возросшие расходы для проведения тура:
«Ну, честно говоря, это несколько разных составляющих, потому что во время COVID никто не гастролировал, многие заведения закрылись, а многие люди сменили профессию, например, техники, работавшие на группы, занялись риэлторским бизнесом или устроились на обычную работу. Все отчаянно пытались хоть как-то заработать. И это была чертова катастрофа. Итак, образовался эффект спроса и предложения, чтобы добраться до какого-то места, к примеру. Бензин, газ, когда цена на него растет... Люди не могут заправиться, стоят очереди, цена растёт, это всё простая экономика. А в гастролях всё зависит от транспорта, особенно наша группа. Нам пришлось отказаться от нескольких туров в Европе только потому, что нам светило лишь просто отбить на них расходы. И на это есть несколько причин, потому что, с одной стороны, сейчас у нас самое масштабное в карьере шоу, и это здорово. Но пытаться реализовать его в Европе гораздо сложнее. Во-первых, бензин там намного дороже. Грузовики меньше размерами, так что в Европе нам приходится задействовать еще несколько дополнительных машин, вдвое больше, чем здесь, в США. И водителей трудно найти. Brexit уже случился, и в итоге... Обычно мы арендуем транспорт в Великобритании, и было много случаев, когда мы могли найти машины, но у нас не было водителей, или наоборот - много водителей, но нет машин. Потому что все музыканты вернулись в тур, пытаясь наверстать упущенное во время COVID, и это продолжается до сих пор. Хотя последнее турне по США, которое мы провели с LAMB OF GOD, имело огромный успех - оно было великолепным - лучшим за всю историю. Но мы не можем устроить такую грандиозную постановку, как в Штатах, приехать в Европу и не повторить то же самое. Если ты приедешь в Европу с одним задником, тогда сможешь заработать немного денег, но если ты привезешь лазеры, видеостену, всю свою команду и техников, огонь и всё остальное, то финансово вылетишь в трубу. И зрители ещё будут спрашивать: «О, какого хрена? Почему у нас нет такого шоу, как в Америке?». И они не поймут того, что я вам только что сказал... Мы не можем позволить себе поехать в Европу на месяц и не заработать на этом денег, просто чтобы играть концерты. Все остальные получают деньги. Группе платят в последнюю очередь.
По-моему, два года назад, в августе, мы ездили в Японию, и мы едва ли туда скоро доберемся вновь, просто из-за экономических и финансовых проблем. И Япония очень... города разбросаны в плане расстояний, и иногда трудно маневрировать с точки зрения логистики, даже несмотря на то, что там собираются отличные зрители. Каждый раз, когда мы приезжаем туда, они такие щепетильные. Если вы одолжите усилители или возьмете их напрокат, наймете местных профессионалов — они потрясающие. Они уделяют внимание деталям, и они просто потрясающие. Мы приехали туда, и многие фанаты, а я немного поговорил с публикой... мы отыграли там всего на одном фестивале. Я подумал: «Почему мы не можем сыграть три или четыре концерта, пока мы здесь?». Но мы просто не можем. Разговаривая с людьми, мне говорили: «Япония только сейчас начала разрешать людям собираться в большие группы». Это было два с половиной года назад, ну да неважно.
Сейчас всё возвращается на круги своя, но всей индустрии определенно был нанесен непоправимый ущерб. Люди просто находят другие способы заработать деньги. Например, подрабатывают. Это я. Я всегда был авантюристом, даже до MASTODON. У меня нет высшего образования. Я никогда не брал уроки игры на гитаре. Я просто гребаный чувак с улицы. И вот, типа, как нам теперь заработать денег? Продавать всякое, подписывать всякое, играть на гитаре на сцене, продавать её впоследствии. Это то, чем сейчас зарабатывают музыканты. И многие люди не понимают этого, находясь в зале. Они подходят к стенду с мерчем и говорят: «О, их гребаные футболки стоят шестьдесят долларов. Они просто разводят нас по полной программе». Позвольте мне объяснить детали. В местах проведения концертов иногда — чаще всего — они берут от 20 до 30 процентов ваших денег за мерч, тогда как они не имеют к нему никакого отношения. И они не должны этого делать. Если вы играете с более крупной группой, такой как SLAYER, METALLICA, IRON MAIDEN, вы должны соотнести цены с их футболками. Так что есть много моментов, которые скрыты от широкой публики.
Говоря о процентах с мерча, которые промоутеры берут с артистов, он сказал:
«Это превратилось в стандартное поведение. Мы боремся с этим годами. В контрактах мы вычеркивали эту часть. Типа: «Нет, мы не будем делиться деньгами с мерча. Почему мы должны это делать?» У нас есть мерч-компания. У нас есть мерч-персонал, который ездит с нами. Они — дополнительный персонал. Они летают туда же, куда и мы, мы оплачиваем их билеты, они останавливаются в отелях, они — дополнительные рабочие, они получают суточные. В день концерта вы приходите на площадку, а площадка говорит: «Нет, у нас есть свои люди, которые продают товар». А мы: «Эй, у нас есть свой собственный терминал для приема карточек». А они нам: «Нет. Вы будете пользоваться нашим, и мы ещё будем брать с вас за это деньги». Так что тебя просто везде нае$$$ают!»
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