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*MASTODON расстались с гитаристом 137
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
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Mastodon

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BEN ELLER о выступлении с MASTODON



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BEN ELLER прокомментировал свое выступление с MASTODON девятого марта:

«Какие невероятные выходные, сыграв с @mastodonrocks в рамках @toolinthesand. Вы, ребята, которые следили за мной некоторое время, знаете, как сильно я люблю эту музыку, поэтому получить предложение сыграть вместе с группой — настоящая честь. Я видел ваши добрые и поддерживающие слова в мой адрес, и это значит для меня очень много! Мой почтовый ящик настолько переполнен, что я никак не могу ответить на все, но знайте, как сильно я всем вам благодарен. Спасибо каждому из вас, и спасибо @billy_butterslax, @creamale и Troy за то, что доверили мне эту работу. Играть партии одного из моих любимых гитаристов — задача не из легких, но это было очень приятно. Всем добра!»




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