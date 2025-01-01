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BEN ELLER о выступлении с MASTODON



BEN ELLER прокомментировал свое выступление с MASTODON девятого марта:



«Какие невероятные выходные, сыграв с @mastodonrocks в рамках @toolinthesand. Вы, ребята, которые следили за мной некоторое время, знаете, как сильно я люблю эту музыку, поэтому получить предложение сыграть вместе с группой — настоящая честь. Я видел ваши добрые и поддерживающие слова в мой адрес, и это значит для меня очень много! Мой почтовый ящик настолько переполнен, что я никак не могу ответить на все, но знайте, как сильно я всем вам благодарен. Спасибо каждому из вас, и спасибо @billy_butterslax, @creamale и Troy за то, что доверили мне эту работу. Играть партии одного из моих любимых гитаристов — задача не из легких, но это было очень приятно. Всем добра!»





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