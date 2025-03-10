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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 29
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*

Mastodon

*



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|||| сегодня

MASTODON расстались с гитаристом



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MASTODON сообщили об уходе Brent'a Hinds'a.

«Друзья и поклонники, после 25 монументальных лет совместной жизни MASTODON и Brent Hinds приняли обоюдное решение расстаться.

Мы очень гордимся и рады за ту музыку и историю, которую мы создали вместе, и мы желаем ему только успеха и счастья в его будущих начинаниях.

Мы по-прежнему испытываем вдохновение и рады предстать перед поклонниками в следующей главе истории MASTODON. По мере продвижения вперед все гастрольные планы на 2025 год останутся неизменными. Мы с нетерпением ждем встречи с вами на концертах!»






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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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10 мар 2025
g
gravitgroove
ну и дела!
Like!2
10 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
Не просто с гитаристом, а с 1/4 Mastodon, без которого Mastodon никогда не будет больше Mastodon
Пиздец, это как узнать о разводе друзей, вот это да
Like!3  Dislike!1
10 мар 2025
P
Petrovich Sexyy
Вашингтон Ирвинг, ну так-то да, не та группа, для которой это было бы рядовым событием. Ну может творческий отпуск нужен, деревянные елдаки постругать вдоволь.
Like!2
10 мар 2025
Орион
Petrovich Sexyy, пусть постругает и возвращается 🙏
Like!3  Dislike!1
10 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
Petrovich Sexyy, шаришь. гигантский деревянный елдак, парик в стиле афро, голос старой бабки, игра на колотушке... вот это и есть Mastodon, а не все эти туда-сюда на гитаре
я думаю, не стоит пытаться его кем-то заменить, чую, что они превратятся в трио с концертным гитаристом
ну либо... это из области фантастики, конечно, возьмут вместо него Скотта Келли, но я не помню, гоняет ли он соляки
10 мар 2025
G
Gleb Monster
Вашингтон Ирвинг, точняк. Можно считать, группа развалилась
10 мар 2025
xRReth
Хуякс
Что ж, бывает
Но уж за этих-то парней я спокоен, не пропадут
Like!1  Dislike!1
10 мар 2025
Орион
Чё? Я в шоке и очень огорчён, просто...😰😟😢
Как так, что случилось?
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10 мар 2025
Perfect_Stranger
Не ну это жесть!! Этого просто НЕ может быть! Только не они, мля.... Всегда был уверен, что именно этих мастодонтов обойдет стороной сия участь (если только не RIP)!! (( Грустно, печально! Если Хайндса ещё как гитариста заменить легко, то как быть с его вокалом?? Да, он был противен и похож на кряхтенье Бабы Яги, но он круто вписывался! Как теперь Oblivion слушать????? Мде, не ожидал, конечно. А ведь скоро альбом!
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10 мар 2025
G
GlowoErzum
Фанат Mastodon на связи. Я сначала не поверил. Перечитал заголовок 10 раз. Это просто невозможно. Впервые за несколько лет я почувствовал, будто у меня внутри что-то оборвалось. Я долго буду принимать этот факт, очень долго. Вот вам и последствия радиомолчания группы - любые изменения являются резкими и неожиданными.

Хиндс не был основным сонграйтером группы, он писал только соляки и то не все, и его стиль сочинения соло в принципе можно скопировать. Его вокал тоже можно заменить, пусть и по тембру он будет другим. Но важен сам прецедент.

В-общем, тяжко мне. Очень тяжко. К сожалению, в этой ебучей жизни всё заканчивается. Даже то, что ты так сильно любишь. Но всё равно каждый раз очень больно.
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