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MASTODON расстались с гитаристом



MASTODON сообщили об уходе Brent'a Hinds'a.



«Друзья и поклонники, после 25 монументальных лет совместной жизни MASTODON и Brent Hinds приняли обоюдное решение расстаться.



Мы очень гордимся и рады за ту музыку и историю, которую мы создали вместе, и мы желаем ему только успеха и счастья в его будущих начинаниях.



Мы по-прежнему испытываем вдохновение и рады предстать перед поклонниками в следующей главе истории MASTODON. По мере продвижения вперед все гастрольные планы на 2025 год останутся неизменными. Мы с нетерпением ждем встречи с вами на концертах!»











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