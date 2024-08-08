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MASTODON выпускают кофе



MASTODON в сотрудничестве с Catfight Coffee, одним из владельцев которого является Acey Slade (MURDERDOLLS, MISFITS), анонсировали конкурс, а также объявили о выпуске специального фирменного кофе Leviathan.







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