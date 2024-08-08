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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
*Новая песня OPETH 40
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 36
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Mastodon

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|||| сегодня

MASTODON выпускают кофе



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MASTODON в сотрудничестве с Catfight Coffee, одним из владельцев которого является Acey Slade (MURDERDOLLS, MISFITS), анонсировали конкурс, а также объявили о выпуске специального фирменного кофе Leviathan.




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8 авг 2024
грозакоммунистов
Господа кофеманы, какой кофе предпочитаете?

просмотров: 69

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