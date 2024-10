сегодня



Вокалист MASTODON: «Мы не собираемся идти на поводу у фанатов»



Troy Sanders в недавнем интервью обсудил ближайшие планы коллектива:



«К счастью, мы не сидим на месте. В музыкальном плане у нас нет ничего предопределённого. Какие бы риффы ни возникали у участников группы, они выходят на первый план. И если они нам нравятся, мы работаем над ними и пытаемся довести их до такого состояния, чтобы они стали, надеюсь, хорошей песней. Что касается сюжетной линии, если мы решим, что она будет на следующем альбоме, то мы её используем, если кто-то выдвинет идею: "Ребята, я тут подумал вот о чём. Что вы думаете об этом?" И если это прозвучит интересно, убедительно, тогда мы подумаем и, возможно, попробуем. Но в данный момент мы только завершили трёхлетнее турне с альбомом "Hushed And Grim", так что мы с нетерпением ждём новой музыки. Это уж точно. Но ничто не расписано на бумаге и не зафиксировано в камне. Однако нет и ничего запретного. Если кто-то говорит: "Что вы думаете об этом, ребята? Просто выслушайте меня", и если это звучит интересно, уникально и потенциально весело, то мы согласны. Мы никогда не думаем, например: "Прошлая пластинка была длинной. Она была хорошей. Она была длинной и мрачной, а тема была очень грустной. Так что нам нужно сделать что-то другое". Мы всё равно сделаем что-то другое. Мы не собираемся делать что-то только для того, чтобы угодить нашим фанатам. Мы не собираемся делать что-то специально, чтобы понравиться новым поклонникам. Мы всегда были уверены, в том, что что бы мы ни делали, люди все равно увидят в этом искренность, а понравится им это или нет — это уже не в нашей власти».



Он добавил, что ему не терпится поработать над новым материалом со своими коллегами по группе MASTODON:



«У нас есть много демо-записей, которые мы собирали в течение многих лет гастролей. Теперь, когда мы дома, мне не терпится позвонить ребятам через несколько дней, когда все придут в себя после семинедельного тура, и спросить: "Привет, как дела? Как вы себя чувствуете? Хотите приступить к работе? Готовы? Ребята, вы готовы?"»



На вопрос о том, как он думает, повлияет ли исполнение всего альбома MASTODON "Leviathan" во время недавнего совместного тура "Ashes Of Leviathan" с LAMB OF GOD на музыкальное направление следующего диска MASTODON, Troy ответил следующее:



«Хороший вопрос. Мы гордились тем, что исполняли эту пластинку каждый вечер в течение последних полутора месяцев. Это не было просто ностальгией. Мы чувствовали: "Это крутая пластинка". Мы знаем, что она сделала для нас. Многим она нравится. Множество людей наслаждаются ей, когда мы играем её вживую. Так что это было круто. Вполне возможно, что некоторые из этих свирепых и быстрых риффов будут звучать так: "Эй..." Их весело играть. Очень весело исполнять. Так что я не удивлюсь, если в альбоме появится кое-что от "Leviathan". Но это всё ещё на ранних стадиях».







+0 -0



просмотров: 64