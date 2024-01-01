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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
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*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
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Видео полного выступления MASTODON



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Видео полного выступления MASTODON, которое состоялось 21 июля в 713 Music Hall, Houston, Texas, доступно для просмотра ниже:

01:10 Blood And Thunder
05:10 I Am Ahab
08:10 Seabeast
13:05 Ísland
17:21 Iron Tusk
20:56 Megalodon
25:47 Naked Burn
30:07 Aqua Dementia
35:35 Hearts Alive
49:42 Joseph Merrick
54:02 More Than I Could Chew
1:00:37 Circle Of Cysquatch
1:05:08 Steambreather




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