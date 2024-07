сегодня



Видео полного выступления MASTODON



Видео полного выступления MASTODON, которое состоялось 21 июля в 713 Music Hall, Houston, Texas, доступно для просмотра ниже:



01:10 Blood And Thunder

05:10 I Am Ahab

08:10 Seabeast

13:05 Ísland

17:21 Iron Tusk

20:56 Megalodon

25:47 Naked Burn

30:07 Aqua Dementia

35:35 Hearts Alive

49:42 Joseph Merrick

54:02 More Than I Could Chew

1:00:37 Circle Of Cysquatch

1:05:08 Steambreather







