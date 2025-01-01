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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 119
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 37
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
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Mastodon

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26 мар 2025 : 		 BRENT HINDS отыграл первое шоу после MASTODON

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|||| сегодня

BRENT HINDS отыграл первое шоу после MASTODON



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BRENT HINDS вместе со своей группой FIEND WITHOUT A FACE выступил 21 марта в 529, Atlanta, Georgia — видео доступно ниже.






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