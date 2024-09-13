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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
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Mastodon

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Новая песня MASTODON/LAMB OF GOD



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"Floods Of Triton", новая песня группы MASTODON/LAMB OF GOD, доступна для прослушивания ниже.




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13 сен 2024
s
smolet18-02-44
Неожиданно очень и очень хорошая песня с отличным заглавным рифом и красивенным солом, и Трой очень злобно рычит (если это он). Обошлось без чистого вокала Брэнна, который мне никогда не нравился. Признаться, после 2006 года как то Мастодоны скатывались ниже с каждым новым альбомом и не ожидал что то свежего. Если будет в таком стиле весь альбом то будет топом.
13 сен 2024
Орион
Одна из лучших групп современности скооперировалась с одной из самых дерьмовых. Интересная коллаборация...
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просмотров: 393

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