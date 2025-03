сегодня



Гитарист MASTODON: «Заменить Brent'a будет непросто»



BILL KELLIHER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он и коллеги по группе будут искать замену Brent'y Hinds'y:



«Мы еще не решили, как будем действовать. Мы просто не напрягаемся. Никаких новостей. Ничего, чем я мог бы поделиться с вами в данный момент».



Относительно выступления на фестивале "Tool Live In The Sand" он сказал:



«С нами был Ben Eller, который является нашим большим другом, и он подменил Brent'a на этом шоу. А впереди у нас тур с COHEED [AND CAMBRIA]. Так что мы разберемся с ситуацией. У нас много заявок и тому подобного. Но, конечно, заменить Brent'a будет непросто. Никто не играет так, как он. Он очень, очень уникальный исполнитель. Так что это будет нелегкая задача. Мы все надеемся, и мы разберемся с этой проблемой. Вот, собственно, и все, что я могу сказать по этому поводу».







