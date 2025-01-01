Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KATATONIA рассталась с гитаристом 37
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 30
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 25
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
*Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более усп... 16
*GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ... 15
*Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилос... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KATATONIA рассталась с гитаристом 37
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 30
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 25
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
[= ||| все новости группы



*

Mastodon

*



22 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON: «Заменить Brent'a будет непросто»

17 мар 2025 : 		 Кого ищут MASTODON?

13 мар 2025 : 		 BEN ELLER о выступлении с MASTODON

13 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON об уходе Brent'a Hinds'a

10 мар 2025 : 		 MASTODON пригласили YouTube'ра

10 мар 2025 : 		 MASTODON расстались с гитаристом

8 дек 2024 : 		 Гитарист MASTODON: «Ой как всё дорого!»

27 окт 2024 : 		 MASTODON вкатываются в новый материал

6 окт 2024 : 		 Вокалист MASTODON: «Мы не собираемся идти на поводу у фанатов»

13 сен 2024 : 		 Новая песня MASTODON/LAMB OF GOD

4 сен 2024 : 		 MASTODON намекнули на новую песню

21 авг 2024 : 		 Юбилейное издание от MASTODON

8 авг 2024 : 		 MASTODON выпускают кофе

26 июл 2024 : 		 Видео полного выступления MASTODON

23 июл 2024 : 		 MASTODON работают над двумя проектами

19 июл 2024 : 		 Секретное шоу MASTODON

21 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

2 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

11 окт 2023 : 		 Гитарист MASTODON даёт совет молодым

26 сен 2023 : 		 Гитарист MASTODON: «В следующем году сядем за пластинку»

8 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

1 сен 2022 : 		 Видео полного выступления MASTODON

27 авг 2022 : 		 Документальный фильм от MASTODON

13 июл 2022 : 		 Новое видео MASTODON

4 июн 2022 : 		 Барабанщик MASTODON — о стабильности состава: «Вся сила в обнимашках»

21 мар 2022 : 		 Акустика от MASTODON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист MASTODON: «Заменить Brent'a будет непросто»



zoom
BILL KELLIHER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он и коллеги по группе будут искать замену Brent'y Hinds'y:

«Мы еще не решили, как будем действовать. Мы просто не напрягаемся. Никаких новостей. Ничего, чем я мог бы поделиться с вами в данный момент».

Относительно выступления на фестивале "Tool Live In The Sand" он сказал:

«С нами был Ben Eller, который является нашим большим другом, и он подменил Brent'a на этом шоу. А впереди у нас тур с COHEED [AND CAMBRIA]. Так что мы разберемся с ситуацией. У нас много заявок и тому подобного. Но, конечно, заменить Brent'a будет непросто. Никто не играет так, как он. Он очень, очень уникальный исполнитель. Так что это будет нелегкая задача. Мы все надеемся, и мы разберемся с этой проблемой. Вот, собственно, и все, что я могу сказать по этому поводу».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 278

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом