сегодня



Кого ищут MASTODON?



Гитарист MASTODON Bill Kelliher в недавнем интервью ответил на вопрос о том, кого они ищут на замену Brent'y:



«Тот, с кем легко найти общий язык, кто действительно хочет играть — и умеет играть хорошо. Очевидно, что вы должны быть кем-то, с кем мы все ладим, и кто сможет выдержать настоящее испытание временем. Например, жить вместе в маленьком гастрольном автобусе на дороге в течение долбаных дней и месяцев, и это должен быть кто-то, кто сможет все это выдержать. И это еще одна переменная. Например, "О, этот человек - отличный гитарист. Почему бы вам не нанять его? Это как «Ну, они должны выдержать испытание временем». Мы должны быть в состоянии сесть и выпить с ним пива, сходить с ним на ужин, ну, знаете, почувствовать его и убедиться, что он подходит для MASTODON. Ну, например, они, конечно, умеют играть, но это должен быть кто-то, кто обладает уникальным стилем и очень серьезно к этому относится».



Кроме того, Kelliher сказал, что не знает, станет ли постоянным участником группы YouTuber и сессионный музыкант Ben Eller, который выступил с MASTODON 9 марта на фестивале «Tool Live In The Sand» в Доминиканской Республике.



«У нас намечается еще несколько концертов. В мае у нас запланирован тур с COHEED AND CAMBRIA, который, знаете ли, мы все еще собираемся осуществить. Мы собираемся закончить нашу новую пластинку.



Я не уверен, что у нас есть будущее с Ben'ом, или мы попробуем еще пару человек. Пока не знаю, слишком рано говорить».







+0 -0



просмотров: 138