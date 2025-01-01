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MASTODON пригласили YouTube'ра



MASTODON пригласили звезду Youtube Ben'a Eller'a для выступления девятого марта на фестивале "Tool Live In The Sand", в рамках которого он заменил ушедшего из команды Brent'a Hinds'a.







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