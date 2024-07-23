Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 17
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 14
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*ROB HALFORD о простате 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
[= ||| все новости группы



*

Mastodon

*



23 июл 2024 : 		 MASTODON работают над двумя проектами

19 июл 2024 : 		 Секретное шоу MASTODON

21 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

2 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

11 окт 2023 : 		 Гитарист MASTODON даёт совет молодым

26 сен 2023 : 		 Гитарист MASTODON: «В следующем году сядем за пластинку»

8 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

1 сен 2022 : 		 Видео полного выступления MASTODON

27 авг 2022 : 		 Документальный фильм от MASTODON

13 июл 2022 : 		 Новое видео MASTODON

4 июн 2022 : 		 Барабанщик MASTODON — о стабильности состава: «Вся сила в обнимашках»

21 мар 2022 : 		 Акустика от MASTODON

7 мар 2022 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многие из тех, кто купил билеты, не приходили на концерты»

31 янв 2022 : 		 Барабанщик MASTODON подцепил COVID-19

26 дек 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о ситуации на фестивале Astroworld

20 дек 2021 : 		 Басист MASTODON — о долголетии коллектива

14 дек 2021 : 		 Гитарист MASTODON выбрал своего «рок-бога»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист MASTODON — о туре в пандемию

25 ноя 2021 : 		 MASTODON в "Late Night With Seth Meyers"

23 ноя 2021 : 		 Барабанщик MASTODON назвал барабанщика METALLICA одним из главных вдохновителей

12 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома MASTODON

21 окт 2021 : 		 Новая песня MASTODON

20 окт 2021 : 		 Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне

17 окт 2021 : 		 Басист MASTODON — о выборе синглов

1 окт 2021 : 		 Новое видео MASTODON

10 сен 2021 : 		 Новое видео MASTODON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MASTODON работают над двумя проектами



zoom
Brann Dailor в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие планы у группы после завершения тура с LAMB OF GOD:

«Риффы. Барабанные партии и риффы. Я не могу раскрывать слишком многое. Это очень секретная операция, очень секретная... Я не хочу ничего испортить.

Много музыки, это все, что я могу сказать. Тонны музыки. Мы писали практически все время, пока были в отпуске, с тех пор как вернулись из Южной Америки [в ноябре 2023 года]. И после того, как мы вернулись из Южной Америки с GOJIRA, мы открыли рождественские подарки, а затем, начиная с февраля или около того, мы просто усердно работали над двумя разными проектами — не двойным альбомом, а двумя разными проектами. Так что это та информация, которой я могу с вами поделиться. Что это за проекты, никто не знает. Но в них есть риффы. Некоторые из риффов очень тяжелые и вкусные, и мне они очень нравятся. Я же металхэд, поэтому, когда мы играем что-то по-настоящему тяжелое, я говорю: «О, да, мне это нравится. Это круто!»»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 июл 2024
O
Old Nothing
может и послушаю... 20 лет назад было Интересно.... сейчас подумаю перед прослушиванием
23 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Опять альбом с Лу Ридом?

просмотров: 207

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом