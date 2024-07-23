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MASTODON работают над двумя проектами



Brann Dailor в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие планы у группы после завершения тура с LAMB OF GOD:



«Риффы. Барабанные партии и риффы. Я не могу раскрывать слишком многое. Это очень секретная операция, очень секретная... Я не хочу ничего испортить.



Много музыки, это все, что я могу сказать. Тонны музыки. Мы писали практически все время, пока были в отпуске, с тех пор как вернулись из Южной Америки [в ноябре 2023 года]. И после того, как мы вернулись из Южной Америки с GOJIRA, мы открыли рождественские подарки, а затем, начиная с февраля или около того, мы просто усердно работали над двумя разными проектами — не двойным альбомом, а двумя разными проектами. Так что это та информация, которой я могу с вами поделиться. Что это за проекты, никто не знает. Но в них есть риффы. Некоторые из риффов очень тяжелые и вкусные, и мне они очень нравятся. Я же металхэд, поэтому, когда мы играем что-то по-настоящему тяжелое, я говорю: «О, да, мне это нравится. Это круто!»»







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