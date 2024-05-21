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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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Mastodon

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21 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

2 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

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8 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

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25 ноя 2021 : 		 MASTODON в "Late Night With Seth Meyers"

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20 окт 2021 : 		 Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне

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1 окт 2021 : 		 Новое видео MASTODON

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|||| сегодня

BRANN DAILOR исполняет MASTODON



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BRANN DAILOR стал новым гостем студии Drumeo и исполнил несколько треков MASTODON, а также обсудил свою карьеру в коллективе. Рассказ о "Steambreather" доступен ниже.

MASTODON Drummer BRANN DAILOR Breaks Down "Steambreather" - "The Song That Began In The Bath..."




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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21 май 2024
CosmicBear
Интересно посмотреть. Поскорее бы новый альбом.
21 май 2024
G
GlowoErzum
CosmicBear, уже есть намёки на него. Выпустили тики-кружки в нескольких вариантах в образах участников группы.

просмотров: 129

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