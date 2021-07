сегодня



Новое видео CRADLE OF FILTH



'Crawling King Chaos', новое видео CRADLE OF FILTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Existence Is Futile", выход которого намечен на двадцать второе октября на Nuclear Blast Records:



01. The Fate Of The World On Our Shoulders

02. Existential Terror

03. Necromantic Fantasies

04. Crawling King Chaos

05. Here Comes A Candle… (Infernal Lullaby)

06. Black Smoke Curling From The Lips Of War

07. Discourse Between A Man And His Soul

08. The Dying Of The Embers

09. Ashen Mortality

10. How Many Tears To Nurture A Rose?

11. Suffer Our Dominion

12. Us, Dark, Invincible

13. Sisters Of The Mist (Bonus track)

14. Unleash The Hellion (Bonus track) http://www.cradleoffilth.com







