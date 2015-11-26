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У фронтмена CRADLE OF FILTH украли сценическую куртку в Гондурасе



12 мая CRADLE OF FILTH выступили в Тегусигальпе, Гондурас, в Parqueo Hotel Clarion. К сожалению, вокалист Dani Filth опубликовал следующее предупреждение в социальных сетях:



«Предупреждаю тех, кто украл мою сценическую куртку со сцены накануне вечером в Гондурасе, что вас ждёт ужасное проклятие, и всё, что ужасное произойдёт в вашей жизни в течение следующих нескольких месяцев, будет связано с этим! Я вас предупредил! Тем не менее, это было удивительное шоу, которое состоялось на стоянке отеля, что было... необычно, но волнующе. Так продолжалось до тех пор, пока мне не пришлось сменить костюм! А сегодня Коста-Рика...»











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