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Cradle of Filth

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14 май 2019 : 		 У фронтмена CRADLE OF FILTH украли сценическую куртку в Гондурасе

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3 сен 2018 : 		 Качественное видео с выступления CRADLE OF FILTH на Wacken Open Air 2015

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18 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

8 авг 2017 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

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12 июл 2017 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 июн 2017 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет осенью

24 апр 2017 : 		 CRADLE OF FILTH сняли новый клип в Риге

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21 мар 2017 : 		 KANYE WEST надел футболку CRADLE OF FILTH

26 дек 2016 : 		 В новый альбом CRADLE OF FILTH войдёт кавер ANNIHILATOR

26 дек 2016 : 		 EP клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для скачивания

19 дек 2016 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Если бы я и сожалел о чём-либо, так это о том, что было связано с водкой и Ред Буллом»

14 дек 2016 : 		 DANI FILTH о новом альбоме CRADLE OF FILTH
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У фронтмена CRADLE OF FILTH украли сценическую куртку в Гондурасе



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12 мая CRADLE OF FILTH выступили в Тегусигальпе, Гондурас, в Parqueo Hotel Clarion. К сожалению, вокалист Dani Filth опубликовал следующее предупреждение в социальных сетях:

«Предупреждаю тех, кто украл мою сценическую куртку со сцены накануне вечером в Гондурасе, что вас ждёт ужасное проклятие, и всё, что ужасное произойдёт в вашей жизни в течение следующих нескольких месяцев, будет связано с этим! Я вас предупредил! Тем не менее, это было удивительное шоу, которое состоялось на стоянке отеля, что было... необычно, но волнующе. Так продолжалось до тех пор, пока мне не пришлось сменить костюм! А сегодня Коста-Рика...»

CRADLE OF FILTH Frontman DANI FILTH's Stage Jacket Stolen In Honduras




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Nowhere


14 май 2019, 10:40		На этой фотке как третьесортные косплейщики без своей музыки и идей

TarasTG


14 май 2019, 10:51		шняга а не группа

Thrashcrow


14 май 2019, 10:52		Кому эта куртка нужна?У него ж размер XS, третьекласснику впору...


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