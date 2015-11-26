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Cradle of Filth

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7 фев 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме

3 фев 2021 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH

15 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

9 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

25 дек 2020 : 		 CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!

9 ноя 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH отложили стрим

23 окт 2020 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

6 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом

25 авг 2020 : 		 Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны

20 июл 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

19 май 2020 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

25 апр 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Как-то раз мы купили надувной замок...»

4 мар 2020 : 		 CRADLE OF FILTH опубликовали видео из студии

11 фев 2020 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей

25 янв 2020 : 		 CRADLE OF FILTH об итогах 2019 года

11 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят пиво

9 окт 2019 : 		 Альбом клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для прослушивания

7 окт 2019 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

6 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH отменили концерты

16 сен 2019 : 		 Новое видео клавишницы CRADLE OF FILTH

31 авг 2019 : 		 Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет осенью

27 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

9 авг 2019 : 		 CRADLE OF FILTH запишут альбом в 2020 году

7 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

5 авг 2019 : 		 CRADLE OF FILTH пришлось выступать на маленькой сцене Wacken Open Air 2019 в связи с временной эвакуацией из-за грозы
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|||| 7 фев 2021

Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме



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Cleopatra Entertainment приобрели права на прокат в Северной Америке фильма "Baphomet", в съемках которого принял участие и вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth, сыгравший оккультиста. Кроме него в фильме задействованы Colin Ward ("Mank", "Criminal Minds"), Giovanni Lombardo Radice ("The Omen", "City Of The Living Dead", "Cannibal Ferox"), Nick Principe ("Laid To Rest", "Chromeskull"), Harris ("German Angst", "For We Are Many") и другие. Фильм будет выпущен восьмого июня в варианте VOD или на DVD/Blu-ray.

CRADLE OF FILTH's DANI FILTH Plays Witchcraft Expert In New Horror Film 'Baphomet'





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