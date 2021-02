7 фев 2021



Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме



Cleopatra Entertainment приобрели права на прокат в Северной Америке фильма "Baphomet", в съемках которого принял участие и вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth, сыгравший оккультиста. Кроме него в фильме задействованы Colin Ward ("Mank", "Criminal Minds"), Giovanni Lombardo Radice ("The Omen", "City Of The Living Dead", "Cannibal Ferox"), Nick Principe ("Laid To Rest", "Chromeskull"), Harris ("German Angst", "For We Are Many") и другие. Фильм будет выпущен восьмого июня в варианте VOD или на DVD/Blu-ray.













