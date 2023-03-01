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Cradle of Filth

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Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH



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Пока фанаты с нетерпением ждут студийного продолжения нашумевшего полноформатного альбома CRADLE OF FILTH "Existence Is Futile" 2021 года, легенды экстремального металла во главе с культовым фронтменом Dani Filth'ом представили свой первый за 20 лет концертный диск "Trouble And Their Double Lives", релиз которого намечен на 28 апреля 2023 года на Napalm Records.

Записанный в период с 2014 по 2019 годы на различных выступлениях в США, Европе, Австралии и других странах во время мирового тура "Cryptoriana" и последующих дат, альбом служит временной капсулой взрывной интенсивной живой энергии и поразительным свидетельством знаменитой новейшей эры CRADLE OF FILTH.

Сведённый, смикшированный и прошедший мастеринг при поддержке Scott'a Atkins'a в Grindstone Studios в Саффолке, Англия, с записью, сделанной Danny B, новый концертный альбом включает в себя не только множество любимых фанатами песен, охватывающих захватывающую дискографию группы, таких как "Nymphetamine (Fix)", "Bathory Aria" и "Blackest Magick in Practice", но также два бонус-трека и две совершенно новые песни — "She Is A Fire" и "Demon Prince Regent".

Послушать совершенно новый трек "She Is A Fire" и посмотреть видео на него можно ниже.

Filth сказал о треке:

«Этот трек и другой оригинальный трек на этом альбоме, "Demon Prince Regent", были написаны после записи "Existence Is Futile" и представляют собой идеальный, но не обязательно связанный с ним мост между нашими днями на Nuclear Blast и предстоящим альбомом на Napalm Records. Это должен был быть двойной альбом, и мы подумали: "К чёрту! Давайте запихнем туда ещё и оригинальный материал! Абсолютное худшее из двух миров! Сама песня рассказывает о воплощении пылающей страсти, о тёмном вдохновении любви и о существе, которое её воспламенило.

Я бы сказал, что концертная запись давно назревала, судя по 20-летнему разрыву между этим и предыдущим альбомом! Он также служит отличным сопровождением к предстоящему совместному туру с DEVILDRIVER "Double Trouble Live", и, как ни странно, заполнит пробел, пока мы готовим наш дебютный альбом для Napalm Records, который будет выпущен в 2024 году».

Трек-лист "Trouble And Their Double Lives":

01. She Is A Fire (новый студийный трек)
02. Heaven Torn Asunder
03. Blackest Magick In Practice
04. Мед и сера
05. Nymphetamine (Fix)
06. Born In A Burial Gown
07. Desire In Violent Overture
08. Bathory Aria
09. The Death Of Love (бонус-трек)
10. Demon Prince Regent (новый студийный трек)
11. Heartbreak And Seance
12. Right Wing Of The Garden Triptych
13. The Promise Of Fever
14. Haunted Shores
15. Gilded Cunt
16. Saffron's Curse
17. Lustmord And Wargasm (The Lick Of Carnivorous Winds)
18. You Will Know The Lion By His Claw (бонус-трек)




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1 мар 2023
G
George Ramm
Ееее, мед и сера!
1 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
Где новость про металлику, алё

просмотров: 107

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