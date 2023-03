сегодня



Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH



Пока фанаты с нетерпением ждут студийного продолжения нашумевшего полноформатного альбома CRADLE OF FILTH "Existence Is Futile" 2021 года, легенды экстремального металла во главе с культовым фронтменом Dani Filth'ом представили свой первый за 20 лет концертный диск "Trouble And Their Double Lives", релиз которого намечен на 28 апреля 2023 года на Napalm Records.



Записанный в период с 2014 по 2019 годы на различных выступлениях в США, Европе, Австралии и других странах во время мирового тура "Cryptoriana" и последующих дат, альбом служит временной капсулой взрывной интенсивной живой энергии и поразительным свидетельством знаменитой новейшей эры CRADLE OF FILTH.



Сведённый, смикшированный и прошедший мастеринг при поддержке Scott'a Atkins'a в Grindstone Studios в Саффолке, Англия, с записью, сделанной Danny B, новый концертный альбом включает в себя не только множество любимых фанатами песен, охватывающих захватывающую дискографию группы, таких как "Nymphetamine (Fix)", "Bathory Aria" и "Blackest Magick in Practice", но также два бонус-трека и две совершенно новые песни — "She Is A Fire" и "Demon Prince Regent".



Послушать совершенно новый трек "She Is A Fire" и посмотреть видео на него можно ниже.



Filth сказал о треке:



«Этот трек и другой оригинальный трек на этом альбоме, "Demon Prince Regent", были написаны после записи "Existence Is Futile" и представляют собой идеальный, но не обязательно связанный с ним мост между нашими днями на Nuclear Blast и предстоящим альбомом на Napalm Records. Это должен был быть двойной альбом, и мы подумали: "К чёрту! Давайте запихнем туда ещё и оригинальный материал! Абсолютное худшее из двух миров! Сама песня рассказывает о воплощении пылающей страсти, о тёмном вдохновении любви и о существе, которое её воспламенило.



Я бы сказал, что концертная запись давно назревала, судя по 20-летнему разрыву между этим и предыдущим альбомом! Он также служит отличным сопровождением к предстоящему совместному туру с DEVILDRIVER "Double Trouble Live", и, как ни странно, заполнит пробел, пока мы готовим наш дебютный альбом для Napalm Records, который будет выпущен в 2024 году».



Трек-лист "Trouble And Their Double Lives":



01. She Is A Fire (новый студийный трек)

02. Heaven Torn Asunder

03. Blackest Magick In Practice

04. Мед и сера

05. Nymphetamine (Fix)

06. Born In A Burial Gown

07. Desire In Violent Overture

08. Bathory Aria

09. The Death Of Love (бонус-трек)

10. Demon Prince Regent (новый студийный трек)

11. Heartbreak And Seance

12. Right Wing Of The Garden Triptych

13. The Promise Of Fever

14. Haunted Shores

15. Gilded Cunt

16. Saffron's Curse

17. Lustmord And Wargasm (The Lick Of Carnivorous Winds)

18. You Will Know The Lion By His Claw (бонус-трек)







