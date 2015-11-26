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CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом



CRADLE OF FILTH завершили работу над новым альбомом. По словам лидера коллектива, им очень повезло, что Martin ["Marthus" Škaroupka] успел записать ударные до локдауна:



«Нам повезло — ударные были записаны, и поэтому было легче. Я прошёл длинный путь, хоть и живу рядом со студией, но мы имели возможность переделывать песни, пробовать что-то иное, и всё в таком духе. Мы, скорее всего, вышли из намеченного бюджета, но нас это не сильно волновало, потому что мы сделали лучший по звуку альбом в нашей карьере и, возможно, с лучшими песнями!»







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