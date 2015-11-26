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Cradle of Filth

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6 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом

25 авг 2020 : 		 Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны

20 июл 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

19 май 2020 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

25 апр 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Как-то раз мы купили надувной замок...»

4 мар 2020 : 		 CRADLE OF FILTH опубликовали видео из студии

11 фев 2020 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей

25 янв 2020 : 		 CRADLE OF FILTH об итогах 2019 года

11 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят пиво

9 окт 2019 : 		 Альбом клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для прослушивания

7 окт 2019 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

6 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH отменили концерты

16 сен 2019 : 		 Новое видео клавишницы CRADLE OF FILTH

31 авг 2019 : 		 Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет осенью

27 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

9 авг 2019 : 		 CRADLE OF FILTH запишут альбом в 2020 году

7 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

5 авг 2019 : 		 CRADLE OF FILTH пришлось выступать на маленькой сцене Wacken Open Air 2019 в связи с временной эвакуацией из-за грозы

22 июл 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

29 июн 2019 : 		 Видео с выступления CRADLE OF FILTH на Hellfest

14 май 2019 : 		 У фронтмена CRADLE OF FILTH украли сценическую куртку в Гондурасе

15 апр 2019 : 		 Dani Filth пояснил за майку

26 мар 2019 : 		 Концертное видео клавишницы CRADLE OF FILTH

30 янв 2019 : 		 CRADLE OF FILTH целиком будут исполнять альбом 'Cruelty And The Beast'

1 янв 2019 : 		 CRADLE OF FILTH собираются на запись

3 сен 2018 : 		 Качественное видео с выступления CRADLE OF FILTH на Wacken Open Air 2015
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CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом



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CRADLE OF FILTH завершили работу над новым альбомом. По словам лидера коллектива, им очень повезло, что Martin ["Marthus" Škaroupka] успел записать ударные до локдауна:

«Нам повезло — ударные были записаны, и поэтому было легче. Я прошёл длинный путь, хоть и живу рядом со студией, но мы имели возможность переделывать песни, пробовать что-то иное, и всё в таком духе. Мы, скорее всего, вышли из намеченного бюджета, но нас это не сильно волновало, потому что мы сделали лучший по звуку альбом в нашей карьере и, возможно, с лучшими песнями!»

CRADLE OF FILTH Has Just Finished Recording Its



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Jotun


6 окт 2020, 13:19		Где-то возбудился один Максим.

Dead_Metal


6 окт 2020, 13:37		Я нет)

Exceptional


6 окт 2020, 13:57		Очень приятная новость, жду обложку


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