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Cradle of Filth

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9 ноя 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH отложили стрим

23 окт 2020 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

6 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом

25 авг 2020 : 		 Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны

20 июл 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

19 май 2020 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

25 апр 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Как-то раз мы купили надувной замок...»

4 мар 2020 : 		 CRADLE OF FILTH опубликовали видео из студии

11 фев 2020 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей

25 янв 2020 : 		 CRADLE OF FILTH об итогах 2019 года

11 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят пиво

9 окт 2019 : 		 Альбом клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для прослушивания

7 окт 2019 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

6 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH отменили концерты

16 сен 2019 : 		 Новое видео клавишницы CRADLE OF FILTH

31 авг 2019 : 		 Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет осенью

27 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

9 авг 2019 : 		 CRADLE OF FILTH запишут альбом в 2020 году

7 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

5 авг 2019 : 		 CRADLE OF FILTH пришлось выступать на маленькой сцене Wacken Open Air 2019 в связи с временной эвакуацией из-за грозы

22 июл 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

29 июн 2019 : 		 Видео с выступления CRADLE OF FILTH на Hellfest

14 май 2019 : 		 У фронтмена CRADLE OF FILTH украли сценическую куртку в Гондурасе

15 апр 2019 : 		 Dani Filth пояснил за майку

26 мар 2019 : 		 Концертное видео клавишницы CRADLE OF FILTH
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|||| 9 ноя 2020

Лидер CRADLE OF FILTH терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA



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Лидер CRADLE OF FILTH Dani Filth терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA в новом мультике Whats Up, Rock Squad?!

DANI FILTH Terrorizes Members Of BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA In New Animated Short



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