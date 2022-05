5 май 2022



Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась



Zoe Marie Federoff обратилась к поклонникам CRADLE OF FILTH:



«С огромным удовольствием сообщаю, что номинированные на премию "Грэмми" темные силы Cradle Of Filth попросили меня присоединиться к ним в их мрачных и фантастических приключениях, и я согласилась предоставить им свой вокал и клавиши. Для меня большая честь работать с людьми, которые вдохновили меня на музыкальный путь, и я не могу быть более взволнованной. Я бы хотела поблагодарить своих коллег по группе Catalyst Crime за то, что они поддержали меня, Vixen, Энди, и особенно величайшего клавишника, которого я знаю, Jonah Weingarten, за то, что он помог мне подготовиться к этой роли.



Catalyst Crime не собирается исчезать, скоро вы услышите от нас много интересного о следующем альбоме и планах на будущее, а пока вы можете застать меня в туре по США и Канаде с Cradle Of Filth в течение следующих шести недель, а также в течение всего летнего фестивального сезона — следите за датами и событиями на официальном сайте группы!



Если вы впервые на моей странице, добро пожаловать. Для меня большая честь помогать донести до вас ваши любимые песни CoF, и я с нетерпением жду встречи с вами!»







