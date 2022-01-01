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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 19
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
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Cradle of Filth

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21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

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15 янв 2022 : 		 Новый стрим от CRADLE OF FILTH весной

3 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного

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25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH

16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»

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20 июл 2021 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

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14 май 2021 : 		 CRADLE OF FILTH представили клавишницу

12 фев 2021 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

7 фев 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме

3 фев 2021 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH
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|||| 5 май 2022

Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась



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Zoe Marie Federoff обратилась к поклонникам CRADLE OF FILTH:

«С огромным удовольствием сообщаю, что номинированные на премию "Грэмми" темные силы Cradle Of Filth попросили меня присоединиться к ним в их мрачных и фантастических приключениях, и я согласилась предоставить им свой вокал и клавиши. Для меня большая честь работать с людьми, которые вдохновили меня на музыкальный путь, и я не могу быть более взволнованной. Я бы хотела поблагодарить своих коллег по группе Catalyst Crime за то, что они поддержали меня, Vixen, Энди, и особенно величайшего клавишника, которого я знаю, Jonah Weingarten, за то, что он помог мне подготовиться к этой роли.

Catalyst Crime не собирается исчезать, скоро вы услышите от нас много интересного о следующем альбоме и планах на будущее, а пока вы можете застать меня в туре по США и Канаде с Cradle Of Filth в течение следующих шести недель, а также в течение всего летнего фестивального сезона — следите за датами и событиями на официальном сайте группы!

Если вы впервые на моей странице, добро пожаловать. Для меня большая честь помогать донести до вас ваши любимые песни CoF, и я с нетерпением жду встречи с вами!»

CRADLE OF FILTH's New Keyboardist ZOE MARIE FEDEROFF -




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