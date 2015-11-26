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Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда



Вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth сообщил, что присоединился к Dave Mustaine, барону Силенда, бывшему вокалисту JUDAS PRIEST и многим другим на платформе Cameo. Всего за 3787 рублей Dani будет ваш на несколько секунд!

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