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Лидер CRADLE OF FILTH — из студии



Лидер CRADLE OF FILTH Dani Filth опубликовал следующее сообщение:



«Потрясающая неделя с нашей новой клавишницей/бэк-вокалиской, которая записала несколько невероятных вокальных и арфовых партий на новом альбоме Cradle, заставив меня звучать просто потрясающе! Отметьте для себя. Придётся прикупить побольше Nobbly Bobbly, когда она в следующий раз остановится в "Midian"».







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