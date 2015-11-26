Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

Лидер CRADLE OF FILTH Dani Filth опубликовал следующее сообщение:
«Потрясающая неделя с нашей новой клавишницей/бэк-вокалиской, которая записала несколько невероятных вокальных и арфовых партий на новом альбоме Cradle, заставив меня звучать просто потрясающе! Отметьте для себя. Придётся прикупить побольше Nobbly Bobbly, когда она в следующий раз остановится в "Midian"».
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