CRADLE OF FILTH не хотят в Израиль



CRADLE OF FILTH решили отменить шоу в Тель-Авиве, намеченное на десятое февраля. После того как некоторые пользователи Facebook "гнусно предположили", что отмена концерта CRADLE OF FILTH объясняется "связью с террористическими группировками", группа, в состав которой входят музыканты не только из Великобритании, но и из США и Чехии, выпустила заявление, в котором пояснила, что решение было принято после того, как правительства рекомендовали воздержаться от поездок в этот регион, страховщики отказались покрывать расходы участников группы на концерт, а логистические проблемы затруднили его проведение.



«CRADLE OF FILTH объявляют о переносе концерта в Тель-Авиве (Израиль) не из-за связи с террористическими группировками, как гнусно предполагают некоторые люди в Facebook, а из-за того, что правительства стран-участниц группы не рекомендуют посещать этот регион, наши страховщики отказываются покрывать расходы группы на концерт, а также из-за логистических проблем, связанных с доставкой музыкантов и оборудования в страну, находящуюся в тисках войны.



Мы полностью осознаем всю серьезность ситуации, сложившейся в настоящее время в Израиле и городе Газа, и приносим извинения всем нашим поклонникам в этом регионе за перенос концерта.



Мы очень сожалеем о принятом решении и понимаем разочарование, которое, должно быть, испытывают наши поклонники, но необходимо осознать, что эта возможность была отнята у нас в силу серьезности ситуации, как это было в прошлом году, когда мы были вынуждены отложить продолжительное турне по России при аналогичных обстоятельствах.



Мы уже выступали в Израиле и получили огромное удовольствие от общения с нашими израильскими друзьями и поклонниками, и с большим нетерпением ждали начала нашего февральского тура в Тель-Авиве.



Спасибо за понимание. Мы всего лишь музыканты, а не активисты или солдаты, и поэтому нам небезразличны проблемы и просьбы со стороны международного сообщества.



