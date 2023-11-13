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Cradle of Filth

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|||| 13 ноя 2023

CRADLE OF FILTH не хотят в Израиль



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CRADLE OF FILTH решили отменить шоу в Тель-Авиве, намеченное на десятое февраля. После того как некоторые пользователи Facebook "гнусно предположили", что отмена концерта CRADLE OF FILTH объясняется "связью с террористическими группировками", группа, в состав которой входят музыканты не только из Великобритании, но и из США и Чехии, выпустила заявление, в котором пояснила, что решение было принято после того, как правительства рекомендовали воздержаться от поездок в этот регион, страховщики отказались покрывать расходы участников группы на концерт, а логистические проблемы затруднили его проведение.

«CRADLE OF FILTH объявляют о переносе концерта в Тель-Авиве (Израиль) не из-за связи с террористическими группировками, как гнусно предполагают некоторые люди в Facebook, а из-за того, что правительства стран-участниц группы не рекомендуют посещать этот регион, наши страховщики отказываются покрывать расходы группы на концерт, а также из-за логистических проблем, связанных с доставкой музыкантов и оборудования в страну, находящуюся в тисках войны.

Мы полностью осознаем всю серьезность ситуации, сложившейся в настоящее время в Израиле и городе Газа, и приносим извинения всем нашим поклонникам в этом регионе за перенос концерта.

Мы очень сожалеем о принятом решении и понимаем разочарование, которое, должно быть, испытывают наши поклонники, но необходимо осознать, что эта возможность была отнята у нас в силу серьезности ситуации, как это было в прошлом году, когда мы были вынуждены отложить продолжительное турне по России при аналогичных обстоятельствах.

Мы уже выступали в Израиле и получили огромное удовольствие от общения с нашими израильскими друзьями и поклонниками, и с большим нетерпением ждали начала нашего февральского тура в Тель-Авиве.

Спасибо за понимание. Мы всего лишь музыканты, а не активисты или солдаты, и поэтому нам небезразличны проблемы и просьбы со стороны международного сообщества.

С уважением, CRADLE OF FILTH»






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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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13 ноя 2023
Red One
Будем ждать концертов Крэдлов в Газе и Грозном!
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13 ноя 2023
ElectricRetard
Если они не террористы, то зачем они придумали футболку Jesus Is A Cunt????
13 ноя 2023
E
Evil3062
ElectricRetard, что бы у хрюсов подгорело очко
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14 ноя 2023
Lord Iscariah
Evil3062, так ты сам хрюс. Шах и мат, братишка.
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13 ноя 2023
K
KillTimer
В смысле, «Израиль и город Газа»? Газа — это Израиль.
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14 ноя 2023
G
GrimDeadReaper
KillTimer, вы в какой-то параллельной реальности живёте?
Like!1
14 ноя 2023
olly71
KillTimer, моя твоя русский не понимайт ? в тексте написано * сложившейся в настоящее время в Израиле и городе Газа * или ты не согласен что сейчас и в Израиле и в Газе не слабый пиздец и там и там народу как бы не до концертов. И да официально нет в мире такого государства как Газа и даже нет такого государства как Палестина это автономия в составе Израиля .
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14 ноя 2023
O
Old Nothing
Метал это же музыка про все варианты unholy war, чего не хотеть-то.

просмотров: 2592

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