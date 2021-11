сегодня



Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH



Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"At the Gates of Midian"

"Cthulhu Dawn"

"Nemesis"

"Blackest Magick in Practice"

"Crawling King Chaos"

"Nymphetamine (Fix)"

"Lilith Immaculate"

"Heartbreak and Seance"

"A Bruise Upon The Silent Moon"

"The Promise of Fever"

"Cruelty Brought Thee Orchids"

"Her Ghost in the Fog"

"From the Cradle to Enslave"







+0 -0



просмотров: 407