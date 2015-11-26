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Cradle of Filth

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16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH

16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»

30 июл 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

20 июл 2021 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

14 июн 2021 : 		 Басист CRADLE OF FILTH обучает песне IRON MAIDEN

14 май 2021 : 		 CRADLE OF FILTH представили клавишницу

12 фев 2021 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

7 фев 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме

3 фев 2021 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH

15 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

9 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

25 дек 2020 : 		 CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!

9 ноя 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH отложили стрим

23 окт 2020 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

6 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом

25 авг 2020 : 		 Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны

20 июл 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

19 май 2020 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

25 апр 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Как-то раз мы купили надувной замок...»

4 мар 2020 : 		 CRADLE OF FILTH опубликовали видео из студии
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Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH



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Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"At the Gates of Midian"
"Cthulhu Dawn"
"Nemesis"
"Blackest Magick in Practice"
"Crawling King Chaos"
"Nymphetamine (Fix)"
"Lilith Immaculate"
"Heartbreak and Seance"
"A Bruise Upon The Silent Moon"
"The Promise of Fever"
"Cruelty Brought Thee Orchids"
"Her Ghost in the Fog"
"From the Cradle to Enslave"

CRADLE OF FILTH - Pro-Shot Video Of Entire Bloodstock Open Air 2021 Set Streaming



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