Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме



Вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth в недавнем интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:



«Ну сейчас мы в начале процесса сведения. Звукорежиссёр занимается дополнительной работой со звуком ударных и хочет быть уверенным, что уровень везде правильный и всё как надо.



Сложно сказать, какой это альбом, но он фантастический. Возможно, лучший из всех, что мы сочиняли. У нас была возможность с головой уйти в процесс и как следует поработать над каждым треком и, если это было необходимо, переписывать фрагменты, что мы и делали. Я переписал определённые части и не сомневался в словах Scott'a, который говорил, что вот это не дотягивает по уровню до остального. Я бы сказал, что альбом не сильно отличается от "Cryptoriana". Он не такой замысловатый. Альбом отвечает времени и вобрал в себя то, что есть сейчас, он об экзистенциальном терроре. Об угрозе всему. О конце света, конце жизни, экзистенциальном ужасе. Толика надежды, полагаю, всё же есть, но это альбом CRADLE OF FILTH. Песни сильны, они экстремальны, но являются смешением всего».







