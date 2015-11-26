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Cradle of Filth

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23 окт 2020 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

6 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом

25 авг 2020 : 		 Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны

20 июл 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

19 май 2020 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

25 апр 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Как-то раз мы купили надувной замок...»

4 мар 2020 : 		 CRADLE OF FILTH опубликовали видео из студии

11 фев 2020 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей

25 янв 2020 : 		 CRADLE OF FILTH об итогах 2019 года

11 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят пиво

9 окт 2019 : 		 Альбом клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для прослушивания

7 окт 2019 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

6 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH отменили концерты

16 сен 2019 : 		 Новое видео клавишницы CRADLE OF FILTH

31 авг 2019 : 		 Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет осенью

27 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

9 авг 2019 : 		 CRADLE OF FILTH запишут альбом в 2020 году

7 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

5 авг 2019 : 		 CRADLE OF FILTH пришлось выступать на маленькой сцене Wacken Open Air 2019 в связи с временной эвакуацией из-за грозы

22 июл 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

29 июн 2019 : 		 Видео с выступления CRADLE OF FILTH на Hellfest

14 май 2019 : 		 У фронтмена CRADLE OF FILTH украли сценическую куртку в Гондурасе

15 апр 2019 : 		 Dani Filth пояснил за майку

26 мар 2019 : 		 Концертное видео клавишницы CRADLE OF FILTH

30 янв 2019 : 		 CRADLE OF FILTH целиком будут исполнять альбом 'Cruelty And The Beast'

1 янв 2019 : 		 CRADLE OF FILTH собираются на запись
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Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме



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Вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth в недавнем интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:

«Ну сейчас мы в начале процесса сведения. Звукорежиссёр занимается дополнительной работой со звуком ударных и хочет быть уверенным, что уровень везде правильный и всё как надо.

Сложно сказать, какой это альбом, но он фантастический. Возможно, лучший из всех, что мы сочиняли. У нас была возможность с головой уйти в процесс и как следует поработать над каждым треком и, если это было необходимо, переписывать фрагменты, что мы и делали. Я переписал определённые части и не сомневался в словах Scott'a, который говорил, что вот это не дотягивает по уровню до остального. Я бы сказал, что альбом не сильно отличается от "Cryptoriana". Он не такой замысловатый. Альбом отвечает времени и вобрал в себя то, что есть сейчас, он об экзистенциальном терроре. Об угрозе всему. О конце света, конце жизни, экзистенциальном ужасе. Толика надежды, полагаю, всё же есть, но это альбом CRADLE OF FILTH. Песни сильны, они экстремальны, но являются смешением всего».

CRADLE OF FILTH



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