Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH



Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2019, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Thirteen Autumns And A Widow"

"Cruelty Brought Thee Orchids"

"Beneath The Howling Stars"

"Malice Through The Looking Glass"

"Heartbreak And Seance"

"Summer Dying Fast"

"Nymphetamine (Fix)"

"Saffron's Curse"

"Her Ghost In The Fog"







