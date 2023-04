сегодня



Новое видео CRADLE OF FILTH



"Demon Prince Regent", новое видео группы CRADLE OF FILTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Trouble And Their Double Lives", выходящего 28 апреля:



01. She Is A Fire (new studio track)

02. Heaven Torn Asunder

03. Blackest Magick In Practice

04. Honey And Sulphur

05. Nymphetamine (Fix)

06. Born In A Burial Gown

07. Desire In Violent Overture

08. Bathory Aria

09. The Death Of Love (bonus track)

10. Demon Prince Regent (new studio track)

11. Heartbreak And Seance

12. Right Wing Of The Garden Triptych

13. The Promise Of Fever

14. Haunted Shores

15. Gilded Cunt

16. Saffron's Curse

17. Lustmord And Wargasm (The Lick Of Carnivorous Winds)

18. You Will Know The Lion By His Claw (bonus track)







