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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 30
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 15
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*

Cradle of Filth

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28 апр 2023 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

18 апр 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью

14 апр 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH — акт благотворительности

25 мар 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH выйдет летом

1 мар 2023 : 		 Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH

6 янв 2023 : 		 CRADLE OF FILTH подвели итоги года

23 дек 2022 : 		 Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе

7 дек 2022 : 		 Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022

10 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

31 авг 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном

23 авг 2022 : 		 Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH

13 авг 2022 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»

2 авг 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

8 июн 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

10 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS

5 май 2022 : 		 Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась

4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

7 фев 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда

22 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом

20 янв 2022 : 		 CRADLE OF FILTH целиком исполнят "Dusk... And Her Embrace"

15 янв 2022 : 		 Новый стрим от CRADLE OF FILTH весной

3 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного

27 дек 2021 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет IRON MAIDEN

13 дек 2021 : 		 Рождественский свитер от CRADLE OF FILTH

7 дек 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»
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Новое видео CRADLE OF FILTH



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"Demon Prince Regent", новое видео группы CRADLE OF FILTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Trouble And Their Double Lives", выходящего 28 апреля:

01. She Is A Fire (new studio track)
02. Heaven Torn Asunder
03. Blackest Magick In Practice
04. Honey And Sulphur
05. Nymphetamine (Fix)
06. Born In A Burial Gown
07. Desire In Violent Overture
08. Bathory Aria
09. The Death Of Love (bonus track)
10. Demon Prince Regent (new studio track)
11. Heartbreak And Seance
12. Right Wing Of The Garden Triptych
13. The Promise Of Fever
14. Haunted Shores
15. Gilded Cunt
16. Saffron's Curse
17. Lustmord And Wargasm (The Lick Of Carnivorous Winds)
18. You Will Know The Lion By His Claw (bonus track)




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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28 апр 2023
A
ASombre76
Вот послушал я эти две новые песни, и кажется понял в чем проблема (для меня) Кредлов (начавшаяся с Дамнейшн...) - попытка впихнуть в невпихуемое. У группы много хороших музыкальных идей, но вместо того, что бы скомпоновать песню в 3/4 минуты с этими идеями, они начинают растекаться по древу на 6/7/8 минут, а идей то не хватает. И получается не целостная композиция, а какая то солянка из, вроде бы интересных кусков, но как целостное произведение уныло. В 90-х и начале 2000-х это компенсировалось не плохими "композиторами" вроде Робина Грейвза, Джиана (или Гиана, блин, как это произносится) Пиреса, да даже преславутого Пола Аллендера..., а сейчас и ребята хороши, но не хватает их на продолжительные опусы. PS: Все мое имхо, без претензии на объективность.
Like!2
28 апр 2023
n
nabastak_
В Дамнейшн хотя бы порядок с агрессией, истерией/безумием, атмосферой мракобесия ( да, это некий припопсованный околоэкстрим, но тем не менее), а дальше - сдулись и умиротворились.
Иногда может проскальзывает что-то жесткое/темное, но только фрагментарно.
28 апр 2023
A
ASombre76
nabastak_, да тут дело даже не в агрессии и атмосфере (лично для меня), а в том что, ребята потеряли некий баланс между интересностью и продолжительность. Я вот, пусть меня сейчас закидают помидорами, люблю "Thornography", потому что в нем музыкальные ходы еще не слишком заезженые, и не слишком затянутые. А вот дальше уже пошла тягомотина (ИМХО), хотя "The Manticore And Other Horrors" и особенно "Hammer Of The Witches" мне нравятся.
28 апр 2023
n
nabastak_
ASombre76, торнография не угодила, что казалось, такие аля мейнстрим песни должны длиться минуты по 3 максимум, а не как там по 5. Та же ерунда, что с Металликой. Сократить бы в двое. Естественно, это только мое ворчание, но из-за этого ни разу даже половину песен с 2006 за 1 раз не послушал.
Like!1
28 апр 2023
S
SS-ULTRA
В целом типичный Cradle начиная с Godspeed. При все своей странности (на момент выхода) всегда считал Thornography приличным альбомом, хоть и было ощущение, что его записывала вообще какая-то другая группа.
Nymphetamine всегда обожал, а вот Damnation совершенно неожиданно для себя расслушал только года два назад. И это при том, что группу слушаю с 2001 года. Всегда считал его скучным, не хитовым, без хороших мелодий. Последние два года так не считаю.

Увы, с 2008 всё пошло куда-то не туда. И если годспид ещё можно слушать полностью, то остальные альбомы только отдельными треками.
Короче, Cradle слушаю/переслушиваю по-прежнему, но до 2008 года.
28 апр 2023
n
nabastak_
SS-ULTRA, еще в Мантикоре мне казалось, было что-то нераздражающее, драйвовое. Засыпал правда тоже там частенько )
28 апр 2023
Darkside.ru Member
B
Blindman
SS-ULTRA, ну хаммер был неплохим, я помню даже думал на диске прикупить его, чего по поводу этой группы со мной давно не случилось. Но это так, походу была случайность, быстро вернулись в болото
Like!1
28 апр 2023
rassol
Blindman, молоток был реально пиздатым. Я аж удивился тогда.
28 апр 2023
A
ASombre76
SS-ULTRA, вот именно что слишком типичный, Мантикора и Молот мне нравятся, но пожалуй пора уже что то изменить, хоть чуть-чуть
28 апр 2023
Kliops144
SS-ULTRA, damnation And A Day - один из самых эпичнейших альбомов что я слышал вообще. Эдакий "локальный шедевр" у группы. При всем том, что мне в те времена очень нравился и Даск, и Суккуби, и Мидиан. Помню, Дамнейшн хейтили, а мне он бешено доставлял тогда. Порой переслушиваю его, и мнение так и не поменял, правда последний раз это было пару лет назад. Нимфетамин, как вышел, вроде тоже выглядел весьма неплохим, но потом разонравился из-за некоторых слащавых треков. Дальнейшее вообще для меня мимо и по сей день, но тут уже вина не группы, а скорее моя, ибо интерес угас.

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