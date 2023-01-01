Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 16
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*Басист CANNIBAL CORPSE о сложностях для дед-металлистов 11
*Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши» 10
*COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю до... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
[= ||| все новости группы



*

Cradle of Filth

*



28 сен 2023 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA почтила память басиста CRADLE OF FILTH/вокалиса HECATE ENTHRONED

27 сен 2023 : 		 Умер бывший басист CRADLE OF FILTH/ вокалист HECATE ENTHRONED

19 сен 2023 : 		 CRADLE OF FILTH на Milagre Metaleiro XIV

13 июл 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не смог носить»

19 июн 2023 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступники в мире»

28 май 2023 : 		 CRADLE OF FILTH начали запись

28 апр 2023 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

18 апр 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью

14 апр 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH — акт благотворительности

25 мар 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH выйдет летом

1 мар 2023 : 		 Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH

6 янв 2023 : 		 CRADLE OF FILTH подвели итоги года

23 дек 2022 : 		 Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе

7 дек 2022 : 		 Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022

10 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

31 авг 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном

23 авг 2022 : 		 Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH

13 авг 2022 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»

2 авг 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

8 июн 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

10 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS

5 май 2022 : 		 Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась

4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

7 фев 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда

22 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SARAH JEZEBEL DEVA почтила память басиста CRADLE OF FILTH/вокалиса HECATE ENTHRONED



zoom
SARAH JEZEBEL DEVA отреагировала на известие о смерти Джона Кеннеди:

«На сердце сегодня тяжело, очень многих это известие заставило задуматься. Пожалуйста, не произносите слов сожаления о потере, эти слова должны быть адресованы его семье, его очень близким друзьям и Hecate Enthroned (в прошлом и настоящем).

Джон был потрясающим вокалистом. На протяжении многих лет я неоднократно выражала свое мнение о нем и о группе (прошлой и настоящей), недоумевая, почему так много людей до сих пор не открыли для себя их. Я впервые познакомилась с Джоном во время одной из своих первых поездок в Колчестер, когда мне было 16 лет, чтобы принять участие в COF. Я приехала вместе с Nick'ом, чтобы поехать записываться. Я хочу сказать, что это была запись Dusk, потому что это была моя первая совместная запись с ними до их распада.

Джон был прекрасным парнем, страстно любил музыку, и хотя я не знала его так, как другие, я благодарна за воспоминания и определенно благодарна за концерты, на которых я видела их в ранние годы. Много разбитых сердец вчера и еще больше сегодня. Печально, что я так и не увидела его снова и общалась только онлайн.

Спасибо за твой фантастический голос, на который многие стремились быть похожими. Покойся с миром наш друг...»

SARAH JEZEBEL DEVA Pays Tribute To Former CRADLE OF FILTH Bassist, HECATE ENTHRONED Vocalist JON KENNEDY - "A Lovely Guy, Passionate About Music; Thank You For Your Fantastic Voice"




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 257

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом