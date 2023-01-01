сегодня



SARAH JEZEBEL DEVA почтила память басиста CRADLE OF FILTH/вокалиса HECATE ENTHRONED



SARAH JEZEBEL DEVA отреагировала на известие о смерти Джона Кеннеди:



«На сердце сегодня тяжело, очень многих это известие заставило задуматься. Пожалуйста, не произносите слов сожаления о потере, эти слова должны быть адресованы его семье, его очень близким друзьям и Hecate Enthroned (в прошлом и настоящем).



Джон был потрясающим вокалистом. На протяжении многих лет я неоднократно выражала свое мнение о нем и о группе (прошлой и настоящей), недоумевая, почему так много людей до сих пор не открыли для себя их. Я впервые познакомилась с Джоном во время одной из своих первых поездок в Колчестер, когда мне было 16 лет, чтобы принять участие в COF. Я приехала вместе с Nick'ом, чтобы поехать записываться. Я хочу сказать, что это была запись Dusk, потому что это была моя первая совместная запись с ними до их распада.



Джон был прекрасным парнем, страстно любил музыку, и хотя я не знала его так, как другие, я благодарна за воспоминания и определенно благодарна за концерты, на которых я видела их в ранние годы. Много разбитых сердец вчера и еще больше сегодня. Печально, что я так и не увидела его снова и общалась только онлайн.



Спасибо за твой фантастический голос, на который многие стремились быть похожими. Покойся с миром наш друг...»







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