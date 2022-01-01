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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 24
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 15
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Cradle of Filth

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10 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS

5 май 2022 : 		 Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась

4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

7 фев 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда

22 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом

20 янв 2022 : 		 CRADLE OF FILTH целиком исполнят "Dusk... And Her Embrace"

15 янв 2022 : 		 Новый стрим от CRADLE OF FILTH весной

3 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного

27 дек 2021 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет IRON MAIDEN

13 дек 2021 : 		 Рождественский свитер от CRADLE OF FILTH

7 дек 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»

25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH

16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»

30 июл 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

20 июл 2021 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

14 июн 2021 : 		 Басист CRADLE OF FILTH обучает песне IRON MAIDEN

14 май 2021 : 		 CRADLE OF FILTH представили клавишницу

12 фев 2021 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

7 фев 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме
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|||| 10 май 2022

CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS



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CRADLE OF FILTH сообщили о заключении контракта с NAPALM RECORDS. Стороны, как водится в таких случаях, очень рады этому событию.




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