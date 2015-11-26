25 окт 2020



CRADLE OF FILTH отложили стрим



CRADLE OF FILTH были вынуждены отменить ранее намеченный на тридцатое октября стрим из Mary's Church, Colchester Art Centre, England:



«В связи с обстановкой вокруг Covid и невозможности путешествий, мы вынуждены перенести дату нашего стрима. В связи с тем, что участники находятся в разных точках, есть серьезный вариант нарваться на карантин, поэтому мы переносим наше выступление на 20 февраля. Все билеты остаются действительными и любой, кто купит их, будет иметь шанс выиграть уникальную гитару Midian стоимостью более 2000 долларов. Приносим извинения за эти новости, но концерт должен быть эпичным и его определенно не стоит пропускать!»







+3 -1



( 1 ) просмотров: 1153

