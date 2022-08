сегодня



Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH



DANI FILTH отреагировал на новости о смерти бывшего гитариста CRADLE OF FILTH Стюарта Анстиса, который умер в возрасте 48 лет:



«С глубочайшим прискорбием я узнал о кончине моего бывшего гитариста Стюарта Анстиса в возрасте 48 лет.



Стюарт — несмотря на наши возможные разногласия - был удивительно талантливым гитаристом, который привносил настоящее чувство волшебства во все, что он сочинял в Cradle Of Filth.



Долгое время мы с ним были лучшими друзьями, живя в маленькой деревушке здесь, в Саффолке, и, несмотря на то, что эти отношения со временем изменились, это нисколько не уменьшило признания фанатами его творческого чутья и таланта вплоть до сегодняшнего дня.



Vempire, Dusk... And Her Embrace" (хотя этот альбом написан в основном бывшими участниками, Стюарт сыграл на всех гитарах), Cruelty And The Beast и From The Cradle To Enslave были бы совершенно другими творениями, если бы не глубина его проницательного и восхитительно мрачного музыкального мастерства.



С чувством тяжелой утраты мы (и экстремальная музыка в целом) прощаемся со Стюартом.



Пусть мрачные полеты воронов унесут тебя в могилу.



Покойся в Фаллустейне

Dani Filth, Midian, 2022 e.h.»







+3 -0



( 5 ) просмотров: 1385