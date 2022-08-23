Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 47
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 14
*Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!» 12
*MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST 11
*Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH 11
*Вокалист ANTHRAX: «Я не уходил из группы, меня выкинули» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 47
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
[= ||| все новости группы



*

Cradle of Filth

*



23 авг 2022 : 		 Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH

13 авг 2022 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»

2 авг 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

8 июн 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

10 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS

5 май 2022 : 		 Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась

4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

7 фев 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда

22 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом

20 янв 2022 : 		 CRADLE OF FILTH целиком исполнят "Dusk... And Her Embrace"

15 янв 2022 : 		 Новый стрим от CRADLE OF FILTH весной

3 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного

27 дек 2021 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет IRON MAIDEN

13 дек 2021 : 		 Рождественский свитер от CRADLE OF FILTH

7 дек 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»

25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH

16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»

30 июл 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

20 июл 2021 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH



zoom
DANI FILTH отреагировал на новости о смерти бывшего гитариста CRADLE OF FILTH Стюарта Анстиса, который умер в возрасте 48 лет:

«С глубочайшим прискорбием я узнал о кончине моего бывшего гитариста Стюарта Анстиса в возрасте 48 лет.

Стюарт — несмотря на наши возможные разногласия - был удивительно талантливым гитаристом, который привносил настоящее чувство волшебства во все, что он сочинял в Cradle Of Filth.

Долгое время мы с ним были лучшими друзьями, живя в маленькой деревушке здесь, в Саффолке, и, несмотря на то, что эти отношения со временем изменились, это нисколько не уменьшило признания фанатами его творческого чутья и таланта вплоть до сегодняшнего дня.

Vempire, Dusk... And Her Embrace" (хотя этот альбом написан в основном бывшими участниками, Стюарт сыграл на всех гитарах), Cruelty And The Beast и From The Cradle To Enslave были бы совершенно другими творениями, если бы не глубина его проницательного и восхитительно мрачного музыкального мастерства.

С чувством тяжелой утраты мы (и экстремальная музыка в целом) прощаемся со Стюартом.

Пусть мрачные полеты воронов унесут тебя в могилу.

Покойся в Фаллустейне
Dani Filth, Midian, 2022 e.h.»

DANI FILTH Pays Tribute To Former CRADLE OF FILTH Guitarist STUART ANSTIS -




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 авг 2022
R
Reflection
Грустная новость. Любимый гитарист в группе был, реально большой вклад внес в лучшие работы группы.
23 авг 2022
rassol
Данька пиздоболит. Стюарт для него был такой охуенный друг, что Данька его вытурил из группы. Там такая охуенная история с увольнением Стюарта вышла, что пиздец. Реально за мужика обидно было.
Like!2  Dislike!1
23 авг 2022
S
SS-ULTRA
rassol, да там столько людей прошло через группу. И как часто бывает, многие уходили не очень хорошо. Столько воды утекло.
Не думаю, что Даня лицемерит. Кто их знает.
За Dusk and Her Embrace отдельное спасибо! Очень жаль.
Like!1
23 авг 2022
rassol
SS-ULTRA, история это давняя и довольно известная. Со слов самого Стюарта, однажды Данька заходит на репетицию и с прямо с порога заявляет: "Так. Нам надо сменить состав. Стюарт, иди на хуй."
Учитывая что с тех пор я так и не слышал никаких опровержений, делайте выводы сами.
23 авг 2022
V
VAMPCUT
Fuck((( лучшие годы, лучшие альбомы... покойся с миром, Стюарт.
48 лет.. пздц.. Причина смерти известна?

просмотров: 1385

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом