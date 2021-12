27 дек 2021



Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет IRON MAIDEN



Барабанщик CRADLE OF FILTH Martin "Marthus" Skaroupka опубликовал видео исполнения композиции Iron Maiden "Hallowed Be Thy Name" с выступления в Нью-Йорке 11 октября.







+3 -0



просмотров: 488