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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 165

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 132
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 40
*Новое видео DEXCORE 25
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Cradle of Filth

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3 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного

27 дек 2021 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет IRON MAIDEN

13 дек 2021 : 		 Рождественский свитер от CRADLE OF FILTH

7 дек 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»

25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH

16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»

30 июл 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

20 июл 2021 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

14 июн 2021 : 		 Басист CRADLE OF FILTH обучает песне IRON MAIDEN

14 май 2021 : 		 CRADLE OF FILTH представили клавишницу

12 фев 2021 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

7 фев 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме

3 фев 2021 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH

15 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

9 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

25 дек 2020 : 		 CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!

9 ноя 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH отложили стрим

23 окт 2020 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

6 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом
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Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного



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Dani "Filth" Davey подвёл итоги года и пообещал много интересного в 2022 году в своём сообщении, которое было опубликовано незадолго до наступления нового года, — ознакомиться с ним в деталях можно ниже.



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