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Cradle of Filth

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|||| 15 апр 2019

Dani Filth пояснил за майку



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Фронтмен CRADLE OF FILTH Dani Filth побеседовал с APTV по поводу овеянной дурной славой футболки с изображением мастурбирующей монашки и принтом на спине, гордо провозглашающим слоган "Jesus Is A C**t".

Один из наиболее знаковых предметов атрибутики Cradle Of Filth впервые увидел свет в 1993 году, и на несколько десятилетий вперёд стал поводом для жёстких дебатов на тему свободы слова и послужил причиной нескольких арестов за непристойное поведение в общественных местах.

Рассказывая о том, как появилась идея подобной футболки, Dani объяснил:

«Всё это начиналось скорее как нечто анархистское, нежели имеющее отношение к сатанизму. Это было сделано, я полагаю, в ответ на то, что мы росли в преимущественно христианской среде. Мне это не доставляло сколько-нибудь серьёзных неприятностей, но я знаю многих людей, которых эта ситуация реально давила — их силой заставляли ходить на причастие и в церковь. Очевидно, что в Америке дела с этим обстояли куда хуже, особенно в Библейском Поясе [Библейский пояс (англ. Bible Belt) — регион в Соединённых Штатах Америки, в котором одним из основных аспектов культуры является евангельский протестантизм]. Да, так что это было, скорее, выражение наших анархических воззрений, нежели сатанинских. И, когда мы это придумали, мы просто по полу катались от смеха — мы думали, что это офигеть как смешно, и мне она до сих пор кажется весьма забавной... Майке уже тридцать лет, и мне кажется, она становится только популярнее».

Пытаясь объяснить привлекательность футболки, Dani сказал:

«Думаю, людям просто нравится бояться. Но что касается людей, которые не понимают нашу группу, я бы не хотел, чтобы они воспринимали нас просто как какую-то шок-рок-команду, потому что это далеко от истины. Я считаю, что футболка "Jesus" смогла затмить собой весь прочий мерчендайз группы просто благодаря реакции людей на неё и "остроты" надписи. Но на одну подобную майку есть дюжина других, более классически оформленных с точки зрения искусства».

Футболка "Jesus Is A C**t" является источником разногласий уже более двух десятков лет, с учётом того, что сами участники CRADLE OF FILTH ранее предостерегали фанатов от того, чтобы носить её в общественных местах.

«Эту майку носить опасно, и точка, — заявил Filth журналу Rolling Stone в 2015 году. — Я сам ходил в ней в былые дни, но люди не понимают, что для подобных вещей должны быть своё время и место».

В 1996 году фанат CRADLE был арестован в Лондоне по обвинению в «демонстрации кощунственных изображений и надписей на основании закона 1839 года [The Metropolitan Police Act 1839] и оштрафован на 150 фунтов. Год спустя был арестован барабанщик группы по обвинению в организации общественных беспорядков и сопротивлении аресту в Довере, когда он и его коллеги по группе пытались выехать из страны на концерт в Нидерландах. В 2008 году футболка была официально запрещена в Новой Зеландии верховным комитетом государственной цензуры, который постановил, что присутствие подобной футболки, на которой в агрессивной и женоненавистнической манере присутствует «грубое, грязное и совершенно непристойное слово "п...а", соседствующее со словом "Иисус", которое изображает непорочную женщину во время сексуального акта, и это может принести серьёзный вред общественному благу».



CRADLE OF FILTH Frontman Still Thinks




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

ВоваУпоров


15 апр 2019, 15:17		Филт гопник

StygianSaviour


15 апр 2019, 15:18		Теперь пускай пояснит за ремастер Круэлти

Nenadoelo


15 апр 2019, 16:29		У Дэни там на лбу логотип Milwaukee Bucks, чтоль?

SS-ULTRA


15 апр 2019, 19:21		История стара как мир.

Petrovich Sexyy


15 апр 2019, 21:11		Возможно лучшее их творение.


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