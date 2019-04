15 апр 2019



Dani Filth пояснил за майку



Фронтмен CRADLE OF FILTH Dani Filth побеседовал с APTV по поводу овеянной дурной славой футболки с изображением мастурбирующей монашки и принтом на спине, гордо провозглашающим слоган "Jesus Is A C**t".



Один из наиболее знаковых предметов атрибутики Cradle Of Filth впервые увидел свет в 1993 году, и на несколько десятилетий вперёд стал поводом для жёстких дебатов на тему свободы слова и послужил причиной нескольких арестов за непристойное поведение в общественных местах.



Рассказывая о том, как появилась идея подобной футболки, Dani объяснил:



«Всё это начиналось скорее как нечто анархистское, нежели имеющее отношение к сатанизму. Это было сделано, я полагаю, в ответ на то, что мы росли в преимущественно христианской среде. Мне это не доставляло сколько-нибудь серьёзных неприятностей, но я знаю многих людей, которых эта ситуация реально давила — их силой заставляли ходить на причастие и в церковь. Очевидно, что в Америке дела с этим обстояли куда хуже, особенно в Библейском Поясе [Библейский пояс (англ. Bible Belt) — регион в Соединённых Штатах Америки, в котором одним из основных аспектов культуры является евангельский протестантизм]. Да, так что это было, скорее, выражение наших анархических воззрений, нежели сатанинских. И, когда мы это придумали, мы просто по полу катались от смеха — мы думали, что это офигеть как смешно, и мне она до сих пор кажется весьма забавной... Майке уже тридцать лет, и мне кажется, она становится только популярнее».



Пытаясь объяснить привлекательность футболки, Dani сказал:



«Думаю, людям просто нравится бояться. Но что касается людей, которые не понимают нашу группу, я бы не хотел, чтобы они воспринимали нас просто как какую-то шок-рок-команду, потому что это далеко от истины. Я считаю, что футболка "Jesus" смогла затмить собой весь прочий мерчендайз группы просто благодаря реакции людей на неё и "остроты" надписи. Но на одну подобную майку есть дюжина других, более классически оформленных с точки зрения искусства».



Футболка "Jesus Is A C**t" является источником разногласий уже более двух десятков лет, с учётом того, что сами участники CRADLE OF FILTH ранее предостерегали фанатов от того, чтобы носить её в общественных местах.



«Эту майку носить опасно, и точка, — заявил Filth журналу Rolling Stone в 2015 году. — Я сам ходил в ней в былые дни, но люди не понимают, что для подобных вещей должны быть своё время и место».



В 1996 году фанат CRADLE был арестован в Лондоне по обвинению в «демонстрации кощунственных изображений и надписей на основании закона 1839 года [The Metropolitan Police Act 1839] и оштрафован на 150 фунтов. Год спустя был арестован барабанщик группы по обвинению в организации общественных беспорядков и сопротивлении аресту в Довере, когда он и его коллеги по группе пытались выехать из страны на концерт в Нидерландах. В 2008 году футболка была официально запрещена в Новой Зеландии верховным комитетом государственной цензуры, который постановил, что присутствие подобной футболки, на которой в агрессивной и женоненавистнической манере присутствует «грубое, грязное и совершенно непристойное слово "п...а", соседствующее со словом "Иисус", которое изображает непорочную женщину во время сексуального акта, и это может принести серьёзный вред общественному благу».















