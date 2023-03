сегодня



Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH выйдет летом



Лидер CRADLE OF FILTH Dani Filth пообещал, что долгожданный сингл с Эдом Шираном будет выпущен летом этого года:



«Ed закончил все свои партии. Остались только бас и вокал, которые мне предстоит сделать по возвращении в Англию после Пасхи. Песня звучит именно так, как вы можете себе представить, если вы можете представить Ed'a Sheeran'a с CRADLE OF FILTH. Он играет на акустической гитаре, но песня тяжелая, в ней есть бластбит. Мы планируем выпустить ее в качестве благотворительного сингла. Мы надеемся, что он выйдет к лету».





